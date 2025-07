Mexicana pide ayuda a Claudia para huir de violencia en Argentina

La mujer asegura que vive amenazada, vigilada y sin el apoyo de las autoridades debido a que su ex pareja es un diplomático con importantes contactos

Una mujer de origen mexicano y que actualmente se encuentra contra su voluntad en Argentina, víctima de violencia de género por parte de su exesposo, hizo un llamado de auxilio a la presidenta Claudia Sheinbaum

Sandra Mónica Decasper Chacón, rompió el silencio a través de un video compartido en redes sociales y denunció que es víctima de violencia por parte de su exesposo Norberto Ariel Martins Mogo.

La mujer asegura que vive amenazada, vigilada y sin el apoyo de las autoridades debido a que su ex pareja es un diplomático que tiene importantes contactos e influencias.

Recordó que el día que le dijo a su esposo que ya no quería continuar la relación, este la amenazó estando en México, debido a la violencia que sufría. Dijo que estaba muy asustada por su seguridad y la de sus hijos, por lo que decidió viajar a Argentina contra su voluntad.

La mujer dijo que se presentó en el Consulado de México en Argentina, pero hasta el momento no ha recibido el apoyo necesario para salir del país. Señaló que actualmente no cuenta con un abogado debido a que presuntamente su ex pareja los "compra" o "extorsiona".

Su ex pareja cuenta con medidas de restricción y solamente puede ver a sus hijos tres horas a la semana, sin embargo, denunció que el hombre también está dañando a sus hijos usando la violencia vicaria. Un delito en México.

Actualmente, Sandra Mónica se encuentra en un departamento, aunque sin poder salir, ya que asegura que está vigilada, y la comida se le está terminando. Es por eso que hizo un llamado de ayuda a la presidenta de México.

"Le pido por favor, señora presidenta, como mujer que me apoye", "Necesito que México me rescate, este es un pedido de auxilio", suplicó la mujer antes de cortar el video.