Metro CDMX operará con normalidad tras acuerdo sindical

El dirigente sindical destacó que los acuerdos buscan beneficiar tanto a los trabajadores como a los usuarios del sistema.

El servicio del Metro de la Ciudad de México retomará su operación habitual este martes, luego de que autoridades capitalinas y el sindicato del Sistema de Transporte Colectivo (STC) alcanzaran un acuerdo tras una jornada de afectaciones que incluyó retrasos de hasta 40 minutos, menor frecuencia de trenes y saturación en distintas estaciones.

Acuerdo entre autoridades y sindicato restablece servicio

El entendimiento se concretó la noche del lunes después de varias horas de diálogo, luego de que trabajadores implementaran un paro parcial al reducir recorridos y suspender horas extra como medida de protesta por las condiciones en las que opera el sistema.

El director del STC, Adrián Rubalcava, informó a través de un videomensaje que, tras sostener conversaciones con el líder sindical Fernando Espino, ambas partes coincidieron en la necesidad de reforzar el mantenimiento del Metro.

"Todas las partes hemos coincidido en que es la prioridad darle mantenimiento al sistema de transporte, mejoramiento de los trenes, de las vías, de la seguridad, sobre todo de los usuarios", afirmó Rubalcava.

Priorizarán mantenimiento y condiciones laborales

Por su parte, el dirigente sindical reconoció la disposición de las autoridades para entablar diálogo, destacando que los acuerdos buscan beneficiar tanto a los trabajadores como a los usuarios del sistema.

Entre los compromisos alcanzados se encuentra el fortalecimiento del mantenimiento, la mejora en la calidad del servicio y la generación de condiciones laborales más justas que reconozcan el trabajo diario del personal.

Rubalcava aseguró que la seguridad de los usuarios continuará como eje principal y confirmó que el servicio operará con normalidad a partir de este martes, subrayando el trabajo conjunto con el gobierno de la ciudad.

Retrasos y saturación marcaron la jornada previa

Las inconformidades surgieron ante la falta de mantenimiento, la escasez de refacciones y los riesgos en la operación del sistema, además de la exigencia de mayores recursos para su funcionamiento.

Durante el paro parcial, miles de usuarios enfrentaron largos tiempos de espera y trenes llenos, en una red que diariamente moviliza a millones de personas. Reportes indicaron demoras de hasta 40 minutos y estaciones con alta concentración de pasajeros.

El conflicto se da en un contexto de inversiones importantes para la modernización del Metro rumbo al Mundial de 2026, lo que ha generado cuestionamientos sobre la distribución de recursos, especialmente en áreas clave como el mantenimiento y la operación cotidiana.