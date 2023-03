Mesera de puesto de barbacoa en Colima enamora a internautas

This browser does not support the video element.

Una joven que ayudaba su mamá como mesera en un puesto de barbacoa en Colima se hizo viral al robar los suspiros de los internautas por su escultural cuerpo fitness.

La usuaria @normamorfin3 compartió un video donde aparece limpiando las mesas del negocio de su mamá, pero usando ropa deportiva, que consistía en unos leggins y una playera ajustada.

Al ver que con dicho outfit se le marcaba mucho el trasero, el cual se nota trabaja en el gimnasio, la madre toma un mandil y se lo coloca a su hija, pero colocándoselo en la espalda para cubrirle los glúteos y así evitar que los clientes se distraigan con la figura de la joven.

Y aunque el video fue publicado en diciembre de 2021, los internautas volvieron a viralizarlo en estos últimos días y hasta el momento suma más de 12 millones de reproducciones en TikTok con más de 716 mil 'me gusta'.

Reacción de los usuarios de redes sociales

Los usuarios destacan que el cuerpo de la chica es digno de admirarse, pues se nota que ella acude al gimnasio, pero otros tantos creen que la joven hizo trampa, pues aseguran que se puso implantes en la parte trasera.

Por otra parte, muchos más le pidieron a la mamá que no cubriera a la joven con el mandil.

'Doña no tape el negocio', 'Generaciones diferentes, sinceramente me daría igual como ande vestida, soy un hombre que comprende la libertad, pero hay otros que no y la madre sabe', 'Con razón dijiste que había una colota en los tacos y te tardaste como 2 horas', 'Todas las envidiosas diciendo que son postizas, ya quisieran tenerlas aunque sean postizas... yo opino que no te tapes, se te ve súper bien', 'Ese negocio seguro tiene mucha gente de clientes y apuesto que no es por el sazón', 'Que buena publicidad', 'Con razón mi vato me dijo que no le echara lonche, que compraba barbacoa', 'Con esa muchacha ya tiene asegurado el éxito de su negocio', 'Es la atracción del negocio oigaaa, saludos con todo respeto', son algunos de los miles de comentarios.