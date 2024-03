 Menor suplica no volver con su madre; permite abusos de tío

Una menor de 16 años de edad se encuentra desesperada por la situación que está viviendo y entre lágrimas suplicó que no sea regresada con su madre quien permite que ella y su hermana sean víctimas de violencia sexual por parte de su tío.

Se trata de Jaqueline, quien a través de un video publicado en redes sociales, explicó que el Juzgado 4° de amparo de Toluca en Estado de México decidió que ella y a su hermana de 12 años regresen con su 'agresora', quien es su madre.

"Ya no se qué hacer, estoy muy desesperada", dijo la joven.

Jaqueline, visiblemente afectada hasta las lágrimas, detalló que su madre permitía que su hermano Marco Antonio (tío), las tocara en sus partes íntimas desde que ella tenía 9 años y su hermana tan solo 5 años.

La menor acusó a los juzgados federales de no escucharla y como razón para regresarla con su madre le indican que es por la "alineación parental".

También describió los maltratos físicos que sufrían ella y su hermana por parte de su madre, misma que justificaba los tocamientos de su hermano como "algo normal porque es tu tío".

El pasado 8 de febrero, el juzgado 3ero de lo familiar en Metepec determinó que las menores fueran enviadas al DIF y ahí permanecieron por un periodo de 12 días.

"Fue el lugar muy feo, yo les puedo decir que he estado ahí, que fácil el 90% de esas niñas ahí adentro están por abuso de sus progenitoras igual que yo", indicó la menor.

Jaqueline pidió ver a su padre ya que es la única persona que les creyó, además las ha cuidado y protegido.

A lo largo de siete años de este proceso legal, al menos cinco jueces de los juzgados de Metepec han escuchado a la menor, mismos que en su momento ordenaron que las menores estuvieran con su padre. Sin embargo, asegura, los jueces federales llegan con "un papelazo" para regresarlas con su madre.

"Les pido ayuda estoy desesperada yo no quiero volver a un albergue del DIF, mucho menos con ella. ¿Por qué no respetan mi decisión, porqué no puedo tener justicia?

La joven también pidió a la Fiscal de Violencia de Género de Edomex, Dilcya Samantha García, dejar de ayudar a su madre y ayudarlas a ellas.

"No me regresen a manos de mi progenitora, quien ellos hacen llamar mamá, una mamá no se le hace normal que su hermano te toque, no te golpea, no te abre la cabeza como se la abrió a mi hermana, porfavor ayúdenos a que podamos tener justicia", dijo Jaqueline desconsolada.

