Menor no quiere estudiar y padre la pone a vender mazapanes

This browser does not support the video element.

Un padre puso a su hija a vender mazapanes en la calle para darle una lección después de asegurar que no quiere estudiar y para que valore el esfuerzo

Por: Patricia Agüero

Enero 25, 2023, 13:00

Algunas personas creen que a las nuevas generaciones se les da todo y por ende no aprenden a valorar el esfuerzo de sus tutores.



Sin embargo, un padre de familia está causando polémica por poner a su hija a vender dulces porque presuntamente la menor no quiere estudiar.



El hombre originario de Mexicali, Baja California grabó desde su vehículo a su hija quien llevaba puesto el uniforme de la escuela y sostenía una caja de mazapanes.



¿A cuánto da los mazapanes? Quiero un mazapán ¿a cuánto los das?, pregunta el padre mientras graba a la menor.



El padre de familia recriminó a su hija que si no quiere estudiar tiene que trabajar, pero la niña le responde que no dijo que no quiere estudiar a punto de las lágrimas.



'Póngase a trabajar, ch.. mazapanera ándele póngase a vender', le dice el hombre a su hija.



En un momento la niña se aleja caminando, pero el padre la sigue en el vehículo y le dice cómo tiene que vender los mazapanes.



'Mazapanes, mazapanes, grítale, grítale, si no no vas a vender, grita si no no vas a vender', gritaba el señor mientras su hija le suplicaba que dejara de hacerlo.



'Valgo v... pa'la escuela, no me gusta, voy a vender mazapanes ahora porque me vale m... lo que hagan mis papás', continúo el padre recriminando a su hija que lucía mortificada.



La opinión de los usuarios se dividió en redes sociales, mientras algunos apoyaron la lección que el padre le estaba dando a su hija para que valorara el esfuerzo de sus padres por darle educación, otros criticaron las acciones del hombre.

A sus críticos le respondió lo siguiente: 'Sigue vendiendo mazapanes para que aprenda la lección y mire que ganarse las cosas no es fácil'.Cabe resaltar que el padre identificado en TikTok como Jesús Márquez ya eliminó el video de su hija vendiendo mazapanes que se hizo viral.