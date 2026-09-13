Menor herida en explosión en Temascalcingo es llevada a EUA

Una menor de edad que sufrió graves quemaduras durante la explosión de material pirotécnico ocurrida en Temascalcingo, Estado de México, fue trasladada a Estados Unidos para continuar con su tratamiento médico.

La paciente, identificada como Ximena, fue llevada al Hospital Shriners para Niños de Texas, en Galveston, donde recibirá atención especializada debido a la gravedad de las lesiones que sufrió durante el accidente registrado el pasado 5 de septiembre en la comunidad de Santa María Canchesdá.

📰 #TarjetaInformativa | Trasladan a Texas a menor lesionada en accidente con pirotecnia en Temascalcingo para atención especializada; Gobierno del EdoMéx mantiene apoyo



✅ Las autoridades coordinaron su traslado al Hospital Shriners…



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La secretaria de Salud del Estado de México, Celina Castañeda de la Lanza, explicó que el traslado tiene como finalidad proporcionar a la menor los cuidados necesarios para su rehabilitación funcional y, eventualmente, estética.

La funcionaria señaló que el estado de salud de la paciente continúa siendo grave debido a la naturaleza de las lesiones. De acuerdo con declaraciones de familiares, la menor de 12 años presenta quemaduras en 80% de su cuerpo.

Después del accidente, la menor fue atendida inicialmente en el Hospital General de Atlacomulco. Posteriormente ingresó al Hospital General de Toluca “Dr. Nicolás San Juan”, donde recibió atención en el área especializada para pacientes con quemaduras.

La decisión de trasladarla a Texas se tomó tras considerar la extensión de la superficie corporal afectada y consultar con la clínica estadounidense sobre la atención especializada que requería.

Ocho personas siguen hospitalizadas

Al corte de las 15:30 horas del 11 de septiembre, la Secretaría de Salud del Estado de México reportó que ocho personas permanecían hospitalizadas de las 81 que resultaron lesionadas por la explosión ocurrida durante una fiesta patronal en la parroquia de Nuestra Señora de la Luz, en Canchesdá.

De acuerdo con el reporte, 73 personas ya fueron dadas de alta, mientras que los pacientes que continúan bajo atención médica se encuentran distribuidos en distintas unidades hospitalarias del Estado de México y del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Entre los centros médicos donde se brinda atención están el Centro Médico “Lic. Adolfo López Mateos”, el Hospital General de Toluca “Dr. Nicolás San Juan” y el Hospital General de Atlacomulco.

También permanecen personas lesionadas en el Hospital Materno Infantil del ISSEMYM, el Hospital de Traumatología y Ortopedia “Lomas Verdes” del IMSS y una clínica privada de Metepec.

Temascalcingo cancela festividades patrias

Tras el accidente, la alcaldesa de Temascalcingo, Verónica Moreno Martínez, informó la cancelación de las actividades previstas para las fiestas patrias.

La medida fue anunciada mientras las autoridades mantienen el seguimiento de las personas afectadas y sus familias, así como de los pacientes que permanecen hospitalizados.

La explosión provocó un despliegue de servicios de emergencia para atender y trasladar a los lesionados a diferentes hospitales.

La Secretaría de Salud mexiquense señaló que la atención médica para las personas afectadas se proporciona de manera gratuita.

Las autoridades continúan dando seguimiento a la evolución de los ocho pacientes hospitalizados, con especial atención en la menor trasladada a Texas, cuyo estado de salud se reporta como grave, pero estable.