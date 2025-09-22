Menor de 14 años muere tras someterse a cirugía estética

Una menor de 14 años murió en Durango tras someterse a una cirugía estética. Su padre denuncia negligencia médica y encubrimiento en el caso

En Durango capital, un padre de familia denunció públicamente la muerte de su hija de 14 años, ocurrida tras ser sometida a una cirugía estética en una clínica de la calle Fénix.

El hombre, identificado en redes sociales como Casa Arellano, acusó que la menor, Paloma, fue operada el 12 de septiembre sin su consentimiento, presuntamente por un médico identificado con las iniciales VMRG y con la complicidad de su madre..

De acuerdo con el testimonio, tras varios días de complicaciones, la adolescente falleció el 20 de septiembre. El padre denunció además que en el certificado de defunción se asentó de manera falsa una enfermedad como causa de muerte, lo que considera un intento de encubrimiento.

El caso fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado, donde se exige investigar tanto al médico como al hospital, su personal y a quienes pudieron participar en la presunta negligencia y posterior encubrimiento.

El padre solicitó también la intervención del gobernador Esteban Villegas y de Marisol Rosso, para garantizar que este hecho no quede impune y que se haga justicia en memoria de su hija.