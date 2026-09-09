Médicos bloquean avenida por brote en Hospital General en la CDMX

Mientras avanzan las investigaciones, los médicos mantienen su exigencia de recibir garantías sobre la seguridad del comedor

Médicos residentes del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” bloquearon Eje 3 Sur, a la altura de avenida Cuauhtémoc, para exigir respuestas por el brote de salmonelosis registrado entre el personal y denunciar carencias dentro de la institución.

La protesta, realizada este lunes 7 de septiembre en la colonia Doctores de la Ciudad de México, provocó afectaciones a la circulación y al servicio de la Línea 3 del Metrobús.

Los manifestantes solicitaron esclarecer la contaminación de los alimentos proporcionados en el comedor, determinar responsabilidades y mejorar las condiciones en las que realizan sus actividades.

Residentes aseguran que el brote alcanzó 277 casos

El reporte institucional inicial reconoció 135 médicos residentes y especialistas afectados, de los cuales 41 permanecían hospitalizados al corte del 3 de septiembre.

Sin embargo, durante la movilización, los residentes afirmaron que el número habría aumentado a 277 personas enfermas y más de 100 hospitalizaciones. Esta nueva cifra todavía no ha sido confirmada mediante una actualización oficial del hospital.

Álvaro Sánchez, médico residente de la institución, señaló que varios compañeros requirieron atención en unidades de terapia intensiva y uno tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica.

También denunció que, ante la falta de algunos medicamentos, integrantes del personal médico realizaron aportaciones económicas para comprar los tratamientos que necesitaban sus compañeros.

Denuncian falta de insumos e infraestructura deteriorada

Los residentes señalaron que la protesta no se limita al brote de enfermedades gastrointestinales. También buscan hacer visibles las deficiencias en el suministro de medicamentos, el deterioro de las instalaciones y los problemas en el sistema de drenaje.

Los médicos pidieron garantizar alimentos seguros, reforzar los protocolos sanitarios y transparentar la cantidad total de personas afectadas, así como su evolución médica.

Los primeros estudios detectaron casos relacionados con Salmonella y presencia simultánea de Escherichia coli enterotoxigénica.

El brote fue identificado el 31 de agosto y se relaciona preliminarmente con alimentos proporcionados mediante el servicio subrogado del comedor. El establecimiento permanece cerrado desde el 1 de septiembre.

Investigan al hospital y a la empresa del comedor

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud inició una investigación para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y de la empresa encargada de preparar los alimentos.

Como parte del procedimiento, se realizó una inspección para revisar la recepción, almacenamiento, preparación y distribución de la comida, además del cumplimiento de las medidas sanitarias aplicables.

Las autoridades también recaban documentos, testimonios y resultados de laboratorio para establecer el origen de la contaminación. Hasta el momento no existe una conclusión definitiva sobre la causa del brote ni se han determinado responsabilidades.

Mientras avanzan las investigaciones, los médicos mantienen su exigencia de recibir garantías sobre la seguridad del comedor, mejores condiciones laborales y los insumos necesarios para atender tanto al personal afectado como a los pacientes del hospital.