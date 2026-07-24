Mazatlán recibe mil 300 militares para reforzar seguridad

La estrategia será evaluada diariamente para modificar recorridos, filtros y operativos conforme a las condiciones de seguridad que se presenten en el municipio

El Gobierno federal reforzó la seguridad en Mazatlán con el despliegue de mil 300 elementos del Ejército Mexicano, después de una jornada de ataques y homicidios registrada en distintos sectores del municipio durante la temporada vacacional de verano.

El secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez, informó que 900 militares llegaron durante la madrugada de este jueves 23 de julio y se sumaron a los aproximadamente 400 efectivos enviados un día antes.

Militares serán distribuidos en zonas urbanas y rurales

Las autoridades trabajan en la asignación de espacios para alojar al personal, debido a que las instalaciones militares se encuentran saturadas por la llegada de los nuevos contingentes.

Una vez concluida esta etapa, los efectivos serán desplegados en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, la Marina, la Guardia Nacional y las corporaciones municipales que participan diariamente en las mesas de seguridad.

El operativo contempla patrullajes en colonias, sindicaturas y comunidades rurales, además de filtros de revisión en la autopista Culiacán-Mazatlán y la carretera federal México 15.

Refuerzan vigilancia en el corredor turístico

Parte del contingente será destinado a los accesos carreteros provenientes de Culiacán, Durango, Tepic y otras ciudades, mientras otro grupo vigilará sectores de alta afluencia como el Malecón, la Zona Dorada y el Centro Histórico.

El despliegue también busca ampliar la presencia de las autoridades en sectores considerados de mayor riesgo, entre ellos El Habal y Urías, sin descuidar las áreas frecuentadas por visitantes nacionales y extranjeros.

La estrategia será evaluada diariamente para modificar recorridos, filtros y operativos conforme a las condiciones de seguridad que se presenten en el municipio.

Jornada de violencia antecedió al despliegue

La llegada de los militares ocurre después de varios homicidios registrados entre el miércoles y la madrugada del jueves en Mazatlán, tanto en zonas urbanas como en comunidades rurales.

Entre los hechos se encuentra un ataque contra un restaurante en El Habal, donde una trabajadora murió y tres personas resultaron heridas, además del hallazgo de dos hombres asesinados dentro de un automóvil en la colonia Ferrocarrilera y otras agresiones en diferentes puntos del puerto.

Durante la madrugada del jueves, tres personas murieron tras un ataque armado en la colonia Valles del Ejido, entre ellas el músico y productor sinaloense Darcy Zatarain, quien falleció en un hospital debido a las heridas que sufrió.

Las autoridades estatales y federales mantienen abiertas las investigaciones por estos hechos, mientras el nuevo contingente militar inicia sus operaciones con el objetivo de ampliar la vigilancia, inhibir delitos y recuperar la tranquilidad en Mazatlán.