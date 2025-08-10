Mataron a golpes a Fernandito; autoridades negaron ayuda a madre

La abogada de la familia desmintió que la madre hubiera entregado a su hijo a los presuntos prestamistas, sino que se lo quitaron

El crimen de Fernandito sigue consternando a la sociedad en México después de que se dio a conocer que su muerte se debió a la deuda de mil pesos que su madre tenía con los presuntos homicidas.

Aunque en un principio se dijo que la madre había entregado a su hijo en 'garantía' a los presuntos prestamistas, la representante legal de la familia de Fernando, Fabiola Villa, desmintió esta versión.

"Fueron con mucha violencia hacia la mamá del menor y como tiene una discapacidad, ella no pudo reaccionar cuando llegaron. La agredieron, le quitan al menor y se lo llevan", dijo en entrevista.

Aclaró que las personas a las que les debía los mil pesos, no eran prestamistas, sino vecinos que conocía con anterioridad de la vecindad en donde antes vivía. Les pidió dicha cantidad para pagar la renta de la nueva vivienda, pero como no tuvo para pagarles en los días posteriores es que las personas reaccionaron de manera violenta contra ella y su hijo.

Tras el presunto secuestro de su hijo, la mujer se movilizó de inmediato para denunciar los hechos antes las autoridades y pedir ayuda, pero nadie le hizo caso presuntamente debido a que no le entendían por su condición física, aseguró la también defensora de los Derechos Humanos.

"Ella obviamente busca ayuda, nadie le hace caso porque no le entienden, acude a uno de los módulos de policía, pero como tiene problemas en el habla, tiene problemas, de lenguaje, es difícil entenderle y en días posteriores va al Palacio Municipal de los Reyes. También la ignoran, va a la misma Fiscalía regional de los Reyes y la mandan a la Fiscalía de Desaparecidos y cuando llega ahí, le dicen que pues están en etapa vacacional, que no se encuentra ningún Ministerio Público; eso es el viernes, el sábado y domingo, pues se queda indefensa porque le dicen que no hay servicio. Hasta que el lunes llega a las instalaciones de acá en La Paz, es cuando la atienden", relató la abogada.

Finalmente, la madre llevó a la Policía hasta el inmueble en donde presuntamente se encontraba su hijo y comenzaron a gritar su nombre a espera de que saliera corriendo o gritara, pero esto no ocurrió. Fernandito estaba muerto.

Fabiola Villa señaló que a Fernandito lo mataron a golpes, según revelaron los primeros exámenes periciales.

"El motivo de la muerte es un trauma craneoencefálico. Esa es la causa, sin embargo, pues las lesiones que presenta el niño, como estaba en descomposición, obviamente nos da a pensar que solamente lo tuvieron dos días con vida y posterior a ello, lo matan", detalló Villa.

La abogada de la familia dijo que las tres personas que fueron detenidas fue por el delito de desaparición y no por homicidio como tendría que ser.