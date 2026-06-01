Mataron a comandante de la policía de Sinaloa en Culiacán

Un comandante de la Policía Estatal fue asesinado a balazos en Culiacán tras ser atacado por hombres armados en la colonia 10 de Mayo

El comandante de la Policía Estatal Preventiva, Juan Pedro Arámburo García, fue asesinado a balazos la mañana de este domingo tras ser atacado por sujetos armados en calles de la colonia 10 de Mayo, al sur de la capital sinaloense.

De acuerdo con los primeros reportes, el mando policial, de 48 años y conocido como “El Peter”, se desplazaba en un vehículo Nissan Versa color blanco cuando fue interceptado por un grupo de hombres armados que abrieron fuego desde otra unidad en movimiento.

El ataque ocurrió en el cruce de las calles México 68 y avenida 21 de Marzo, donde la unidad en la que viajaba recibió múltiples impactos de bala.

Tras la agresión, el comandante quedó sin vida al interior del vehículo debido a las heridas provocadas por los disparos, mientras que los agresores huyeron del lugar en un automóvil color tinto, según testimonios de testigos.

Versiones preliminares indican que el jefe policiaco había concluido su jornada laboral y se dirigía a iniciar su día de descanso al momento del atentado.

Operativo e investigaciones

Al lugar acudieron elementos de distintas corporaciones de seguridad, quienes acordonaron la zona y desplegaron un operativo en áreas cercanas para intentar localizar a los responsables.

Personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento de evidencias para integrar la carpeta de investigación.

Peritos llevaron a cabo los trabajos en la escena del crimen, mientras continúan las indagatorias para esclarecer el móvil del ataque.

Juan Pedro Arámburo García formaba parte del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Estatal Preventiva y contaba con una amplia trayectoria dentro de las corporaciones de seguridad en Sinaloa.

Las autoridades no han informado hasta el momento sobre personas detenidas relacionadas con este hecho.