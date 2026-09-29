Matan en rancho a excandidato a la alcaldía de Tlaltenango

Gerardo Sandoval participó como candidato a la presidencia municipal de Tlaltenango, Zacatecas, en el proceso electoral de 2021

Gerardo Sandoval Carrillo, excandidato a la presidencia municipal de Tlaltenango, Zacatecas, fue asesinado este lunes, confirmaron autoridades estatales, que señalaron que ya se realizan las investigaciones para esclarecer el crimen y dar con los responsables.

De acuerdo con el secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas recaba datos de prueba como parte de las diligencias para esclarecer el homicidio. El funcionario aseguró que el caso es atendido por las autoridades de seguridad y procuración de justicia.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Reyes Mugüerza afirmó que ningún acto de violencia que atente contra la vida o la integridad de las personas debe quedar impune y reiteró el compromiso gubernamental de localizar a los responsables.

Por su parte, el alcalde de la capital zacatecana, Miguel Ángel Varela Pinedo, lamentó el asesinato de Sandoval Carrillo, a quien describió como una persona comprometida con sus ideales y con una trayectoria en la vida pública del estado.

El edil señaló que el homicidio ocurrió durante la mañana de este lunes en un rancho propiedad de la víctima y pidió el esclarecimiento de los hechos.

Sandoval Carrillo participó como candidato a la presidencia municipal de Tlaltenango en el proceso electoral de 2021 y también se desempeñó como funcionario estatal, además de ser una figura conocida en la región sur de Zacatecas.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han dado a conocer el posible móvil del crimen. Se espera que la Fiscalía estatal proporcione mayores detalles conforme avancen las investigaciones.

La muerte de Gerardo Sandoval Carrillo ha generado consternación entre actores políticos y habitantes de Tlaltenango, quienes han exigido que el homicidio sea esclarecido y que los responsables sean llevados ante la justicia.