Matan al coordinador del Movimiento del Sombrero en Tijuana

José Alfredo García Gutiérrez fue atacado a balazos cuando habría intentado auxiliar a su sobrino ante una presunta extorsión

José Alfredo García Gutiérrez, coordinador municipal del Movimiento Independiente del Sombrero en Tijuana, Baja California, fue asesinado a balazos la noche del domingo 1 de noviembre, luego de que presuntamente acudiera a auxiliar a su sobrino, quien habría sido víctima de extorsión.

El activista, de 55 años, fue atacado cuando intentaba intervenir en la situación y mediar con los presuntos responsables. El homicidio ocurrió horas después de que participara en una movilización para recordar a Carlos Manzo Rodríguez, fundador del Movimiento del Sombrero, al cumplirse un año de su asesinato.

¿Cómo ocurrió el asesinato del coordinador del Movimiento del Sombrero?

Los hechos se registraron entre las 19:00 y las 20:00 horas del domingo 1 de noviembre, en el cruce de las calles Acueducto y Simón Bolívar, en la colonia Reforma, perteneciente a la delegación Sánchez Taboada, cerca del parque Reforma.

De acuerdo con los primeros reportes, García Gutiérrez recibió una llamada de su sobrino, quien presuntamente enfrentaba una situación de cobro de piso. El coordinador acudió al lugar para auxiliarlo y trató de intervenir ante quienes supuestamente lo estaban extorsionando; sin embargo, fue agredido con un arma de fuego.

Tras el reporte de detonaciones, elementos de seguridad y servicios de emergencia acudieron al sitio. Los paramédicos confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

La Fiscalía General del Estado de Baja California informó que en el lugar fue localizado el cuerpo de un hombre identificado como José Alfredo, de 55 años. Durante las diligencias también fueron asegurados tres casquillos percutidos calibre 9 milímetros.

Hasta la información difundida sobre el caso, no se reportaban personas detenidas por el homicidio.

Participó en una marcha por Carlos Manzo horas antes de ser asesinado

El homicidio ocurrió el mismo día en que García Gutiérrez participó en una manifestación en Tijuana para recordar a Carlos Manzo Rodríguez, quien fue asesinado el 1 de noviembre de 2025, cuando se desempeñaba como presidente municipal independiente de Uruapan, Michoacán.

La movilización se realizó con motivo del primer aniversario luctuoso del fundador del Movimiento del Sombrero. Manzo fue atacado a balazos durante el Festival de las Velas, en la Plaza Morelos de Uruapan.

Durante la marcha, García Gutiérrez habló con el semanario ZETA sobre la situación de inseguridad y cuestionó la actuación de las autoridades frente a los grupos delictivos. El activista expresó su inconformidad con la respuesta gubernamental ante la delincuencia organizada.

Horas después de participar en esa actividad pública, el coordinador municipal fue asesinado en la colonia Reforma.