Matan a niña de 12 años en Edomex por una deuda familiar

Asesinan a una niña de 12 años identificada como Dulce 'N' en el municipio de Chalco en un ataque relacionado con una presunta deuda económica de la familia

Asesinan a una niña de 12 años identificada como Dulce "N" en la comunidad de San Pablo Atlazalpan, en el municipio de Chalco, Estado de México, cuando se encontraba dentro de su vivienda junto a su madre la madrugada de este lunes.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque estaría relacionado con una presunta deuda económica de la familia.

El hecho ocurrió alrededor de las 05:00 horas y según testigos, indicaron que varios hombres a bordo de motocicletas ingresaron al domicilio y, sin decir palabra, comenzaron a disparar contra los habitantes.

La madre de Dulce, identificada como Bianca, de 28 años, relató que estaba con su hija, su hijo menor y su madre cuando los agresores entraron armados. Los disparos impactaron a la menor en el pecho y las piernas.

Al sitio arribaron elementos de emergencia, quienes al llegar al lugar confirmaron que Dulce ya no presentaba signos vitales.

Mientras tanto, su hermano logró escapar del ataque corriendo hacia un campo de siembra cercano, lo que le permitió ponerse a salvo.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas. Así mismo, se inició una carpeta de investigación para esclarecer el móvil del homicidio y dar con los responsables.