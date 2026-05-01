Matan a líder sindical de trabajadores en Culiacán, Sinaloa

En el ataque contra el líder sindical resultó herido un agente de la Policía Municipal, que desplegó un fuerte operativo para dar con los responsables

El dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán (Stasac), Homar Salas, fue asesinado este jueves en un ataque armado en la capital de Sinaloa, informó el alcalde del municipio, Juan de Dios Gámez.

"Lamento el deceso del secretario general electo del Stasac, el compañero Homar Salas, tras sufrir un cobarde atentado esta mañana. Son hechos que repudiamos y por los que esperamos una investigación exhaustiva. Mi abrazo solidario a su familia, a sus amigos y a los trabajadores del Ayuntamiento", publicó en sus redes sociales.

Este asesinato en Sinaloa, uno de los focos de la crisis de seguridad que vive México, ocurre apenas un día después de que la Justicia estadounidense haya acusado al gobernador del estado, Rubén Rocha, y al alcalde de Culiacán de narcotráfico y de estar ligados con el Cartel de Sinaloa, en concreto con la facción de Los Chapitos, y posesión de armas.

En el ataque contra el líder sindical resultó herido un agente de la Policía Municipal, que desplegó un fuerte operativo para dar con los responsables del crimen, según medios locales.

De acuerdo a estos mismos medios, el dirigente del sindicato municipal había recibido intentos de agresión, ya que en febrero pasado hombres armados llegaron a su domicilio y dispararon contra la fachada, sin dejar heridos.

También fue víctima de amenazas, con pintadas en la propia sede de la organización de trabajadores.

Este asesinato se produce en medio de un sismo político en México, provocado por la acusación de EUA contra diez funcionarios de ese estado, entre los que destaca el gobernador y el alcalde de Culiacán.

Ambos negaron categóricamente los hechos y, en el caso del gobernador, afirmó que "carece de fundamento" al ser un "ataque" a su persona y al movimiento que encabeza la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, de su mismo partido.