Matan a familia por extorsión; hay 4 detenidos en CDMX

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, informó sobre la detención de cuatro personas relacionadas al caso

Un multihomicidio ocurrido en la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México, ha generado consternación entre habitantes de la colonia Nueva Santa María, donde una familia completa fue localizada sin vida al interior de su domicilio.

Vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego que rompieron la tranquilidad de la zona, lo que provocó la movilización de elementos de seguridad.

Hallan a familia sin vida dentro de su vivienda en Azcapotzalco

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron a un inmueble ubicado en el número 146 de la calle Guanábana, donde encontraron una escena devastadora: cuatro integrantes de una familia habían sido asesinados.

Paramédicos de la Cruz Roja también llegaron al sitio, pero únicamente pudieron confirmar que las víctimas ya no contaban con signos vitales.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizó las diligencias correspondientes, incluyendo el levantamiento de los cuerpos y el procesamiento de la escena.

De manera extraoficial, se informó que en el lugar fue encontrada una cartulina con un mensaje atribuido a un presunto grupo delictivo.

Víctimas eran dos adultos y dos menores de edad

Las personas fallecidas corresponden a un hombre y una mujer de entre 45 y 50 años, así como a dos menores de edad. Todos presentaban heridas provocadas por arma blanca.

Las víctimas fueron identificadas como:

Alejandra “N”, de 47 años

Omar “N”, de 47 años

Menor de 17 años

Menor de 12 años

De acuerdo con los primeros reportes, la familia habitaba la planta baja del inmueble y se dedicaba a la venta de ropa en la zona de Tepito.

Autoridades investigan posible móvil relacionado con extorsión

Las autoridades analizan diversas líneas de investigación, entre ellas la posibilidad de que el crimen esté relacionado con un caso de extorsión, luego de que trascendiera que las víctimas habrían sido presionadas por un grupo delictivo.

La Fiscalía capitalina informó que ya se abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio, tras el reporte inicial que alertó sobre la presencia de cuatro personas sin vida en el domicilio.

En el lugar continúan las labores de personal ministerial, pericial y de la Policía de Investigación, con el objetivo de esclarecer los hechos.

Detienen a cuatro sospechosos

Este miércoles, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, informó sobre la detención de cuatro personas presuntamente vinculadas con el asesinato de la familia.

Las capturas fueron resultado de trabajos de investigación y de la coordinación entre autoridades de la Ciudad de México, el Estado de México y policías municipales de Atizapán.

Mediante el análisis de cámaras de videovigilancia, se logró ubicar dos camionetas robadas del domicilio. Posteriormente, tras un operativo conjunto, fueron detenidos María de Jesús “N”, José María “N”, Francisco Javier “N” y Emiliano “N”.

De acuerdo con el reporte oficial, este último habría realizado disparos contra los elementos de seguridad, quienes repelieron la agresión al ver en riesgo su vida, logrando herirlo.

Los detenidos, junto con los vehículos asegurados, dos armas de fuego y otros objetos posiblemente sustraídos del inmueble, quedaron a disposición de la Fiscalía del Estado de México, que continuará con las investigaciones en coordinación con autoridades capitalinas.