 Matan a exfuncionario de Manzanillo tras criticar al gobierno

El ex secretario del Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, Arturo Fabián Galván Birrueta, denunció la inseguridad que se vive en México, horas después fue asesinado.

Galván Birrueta se encontraba alejado de la política en los últimos años, sin embargo, era un crítico de la actual administración municipal de Rosy Bayardo. Así como del gobierno estatal encabezado por Indira Vizcaíno.

Este domingo utilizó sus redes sociales para publicar un mensaje en donde criticó la inseguridad e impunidad que se vive en el país, y señaló "que el gobierno tiene un profundo nexo con el narco".

"En un país en el que los campos están sembrados con cuerpos, en las calles corre la sangre de las personas asesinadas, en los bosques plantan minas, y los niños asesinados son daño colateral, claro que el gobierno tiene un profundo nexo con el narco se unen de una forma simbiótica, sin esa alianza, sería imposible explicar la impunidad en la que se vive en este país de un desaforado de la justicia", posteó el exfuncionario a las 11:12 horas.

Cuando el ex secretario circulaba en su camioneta con su esposa y su hijo de ocho años por la Avenida Nautilus de la colonia Paseos del Mar, fueron atacados a balazos.

En el lugar perdió la vida Galván Birrueta y su esposa, el menor resultó ileso, pero fue testigo del ataque a sus padres.

Exfuncionarios exigen justicia por su muerte

En un mensaje de condolencias, la exalcaldesa Griselda Martínez lamentó profundamente el crimen, afirmando:

"Tus asesinos en su ignorancia no saben que la conciencia, los principios, la libertad, la verdad, la realidad y los anhelos de vivir en paz y ser felices no se pueden matar, no mueren. Son simplemente inmortales y se impondrán tarde que temprano. Tus asesinos al arrebatarte la vida te han dado la razón y los venciste porque han quedado más que exhibidos."

Por su parte, el exsenador del PRD, Carlos Sotelo, señaló que el asesinato de Galván Birrueta tiene tintes políticos, debido a sus recientes críticas hacia la gestión de la alcaldesa Rosy Bayardo y la gobernadora Indira Vizcaíno.

"Es la voz más crítica de la nueva administración municipal encabezada por Rosy Bayardo, de Morena, y del Gobierno del Estado que encabeza Indira Vizcaíno, también de Morena", expresó.

Añadió que el asesinato no tenía motivos personales, ya que Arturo Fabián era una persona bien valorada por quienes lo conocían.

