Matan a dos mujeres durante festejo patrio en Tepito

Dos mujeres de entre 25 y 30 años fueron asesinadas a balazos en Tepito mientras convivían durante un aparente festejo por el Grito de Independencia

Dos mujeres jóvenes fueron asesinadas a balazos en el barrio de Tepito, en la zona centro de la Ciudad de México, mientras convivían con otras personas durante un aparente festejo por el Grito de Independencia.

De acuerdo con los primeros informes, las víctimas se encontraban en las inmediaciones del Mercado 14 cuando fueron atacadas.

Presuntamente, sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta se acercaron al grupo y dispararon directamente contra las dos mujeres. Después del ataque, los agresores huyeron del lugar.

Víctimas tenían entre 25 y 30 años

Las mujeres, quienes tendrían entre 25 y 30 años de edad, no habían sido identificadas hasta el momento.

El motivo del ataque permanece sin esclarecerse y las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las circunstancias del doble asesinato.