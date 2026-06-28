Matan a dos jóvenes en Tepito mientras revisaban auto

Dos jóvenes fueron asesinados en la colonia Morelos, en Tepito, mientras revisaban un vehículo averiado; un hombre resultó herido

Dos jóvenes fueron ejecutados la tarde de este jueves en un ataque directo mientras se encontraban revisando un automóvil con falla mecánica en calles de la colonia Morelos, en la zona de Tepito, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Los hechos ocurrieron en la Glorieta de Reforma, entre las calles Matamoros y Comonfort, dentro de la colonia Colonia Morelos.

Saldo del ataque

Paramédicos que llegaron al lugar confirmaron que dos jóvenes, de 20 y 25 años, ya no presentaban signos vitales.

Además, un hombre de 42 años resultó lesionado por un impacto en las costillas y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Investigación en curso

Autoridades dieron aviso al Ministerio Público, que quedó a cargo de la investigación. En el sitio se aseguraron una motocicleta color negro y un vehículo color gris con placas de circulación.

Las autoridades también iniciaron la búsqueda de los responsables, quienes presuntamente viajaban a bordo de una motocicleta.

De manera preliminar, se informó que el hecho podría estar relacionado con disputas entre grupos delictivos en la zona, donde recientemente también se registró otra balacera con saldo de dos personas fallecidas.