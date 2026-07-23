Matan a balazos a Valentín Lavín Romero, edil de Temoac, Morelos

Reportan autoridades una agresión en contra del presidente municipal de esta localidad ante lo cual se desplegó un operativo de seguridad

La Fiscalía General del Estado de Morelos informó que Valentín Lavín Romero, alcalde de Temoac, perdió la vida tras ser agredido.

La Mesa de Coordinación de Paz y Seguridad de Morelos reportó un ataque directo contra el edil. el cual se registró al interior de su oficina, alrededor del mediodía de este miércoles.

Indicaron que ya se realiza el despliegue de un operativo de seguridad en la zona y en municipios aledaños en busca de los responsables del hecho delictivo.

"La Fiscalía General del Estado de Morelos agotará todas las líneas de investigación en torno a los hechos delictivos suscitados este miércoles 22 de julio, en donde perdió la vida el presidente municipal de Temoac, Valentín Lavín Romero".

El pasado 31 de enero de este año, Lavín fue atacado con un arma de fuego al circular por la carretera federal México-Oaxaca, en el municipio de Jantetelco.

Tras estos hechos solicitó una licencia temporal mientras se recuperaba. Reanudó sus actividades en la administración municipal tras ser dado de alta.