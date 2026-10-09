Matan a balazos a tres empacadores de aguacate en Michoacán

Tres trabajadores de un centro de acopio fueron asesinados en el municipio de Salvador Escalante; entre las víctimas había un adolescente de 15 años

Tres trabajadores de un centro de acopio de aguacate fueron asesinados durante un ataque armado registrado en la localidad de El Querandal, municipio de Salvador Escalante, Michoacán. Entre las víctimas se encontraba un adolescente de 15 años.

El ataque ocurrió mientras los trabajadores realizaban sus actividades laborales y recibían cargas de aguacate. Tras el reporte de los hechos, elementos de seguridad acudieron al lugar y localizaron a dos hombres sin vida y a un menor que presentaba heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

Atacantes llegaron en una camioneta

De acuerdo con los primeros reportes, los trabajadores se encontraban en el centro de acopio cuando una camioneta Honda Odyssey gris, con placas de Jalisco, llegó al sitio.

De la unidad descendieron varios sujetos que dispararon contra las víctimas y posteriormente abandonaron el lugar.

En el sitio fueron encontrados sin vida Salvador y José Trinidad T., de 25 años. El adolescente, identificado como José Isidro V., de 15 años, resultó herido durante la agresión.

Adolescente murió en un hospital de Pátzcuaro

Después del ataque, paramédicos de Protección Civil auxiliaron al menor y lo trasladaron a un hospital ubicado en Pátzcuaro para recibir atención médica.

Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones provocadas por los disparos, posteriormente se confirmó su fallecimiento.

La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes para determinar el móvil del ataque y localizar a los responsables.

Detienen a 20 personas por presunto robo de aguacate

El mismo martes se registró otro operativo relacionado con el sector aguacatero, esta vez en Uruapan, donde elementos de la Guardia Civil detuvieron a 20 hombres señalados por presuntamente robar fruta de una huerta.

La intervención ocurrió en la colonia Zumpimito, al sur de la ciudad, después de que las autoridades recibieran una denuncia ciudadana.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a los individuos mientras cortaban aguacate y lo cargaban en un camión tipo rabón, aparentemente sin autorización del propietario de la huerta.

Durante el operativo también fue asegurado un camión de redilas que transportaba 195 cajas de aguacate.

Los 20 detenidos y el vehículo con la carga fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, que determinará su situación jurídica.