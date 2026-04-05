Mata a su novia en Puebla; presunta agresora está prófuga

La mujer, de 34 años y originaria de Oaxaca, fue hallada sin vida al interior de la vivienda, presentando una herida en el pecho

La Fiscalía General de Justicia de Puebla lleva a cabo las investigaciones por el feminicidio de María Fernanda López Mijangos, quien habría sido privada de la vida presuntamente por su pareja sentimental.

El hecho ocurrió el pasado 28 de marzo en el domicilio de la víctima, ubicado en el fraccionamiento La Rayana II, dentro de la zona de Lomas de Angelópolis.

Detalles del crimen en Lomas de Angelópolis

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer, de 34 años y originaria de Oaxaca, fue hallada sin vida al interior de la vivienda, presentando una herida en el pecho provocada por un objeto punzocortante.

Según información preliminar, tanto la víctima como la presunta agresora habrían regresado al domicilio luego de asistir a un baile y presuntamente bajo los efectos del alcohol.

Minutos después de su llegada, iniciaron una discusión que escaló de manera violenta en donde María Fernanda López Mijangos fue herida en el pecho con un arma punzocortante.

Trascendió que María Fernanda habría hecho una llamada a sus familiares para indicar que Angelina 'N' la estaba agrediendo, es por eso que los familiares señalaron a esta mujer como sospechosa del homicidio.

Intervención de servicios de emergencia

Al sitio acudieron paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA), quienes confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

El caso comenzó a difundirse en redes sociales tras la publicación de la ficha de búsqueda para localizar a la presunta responsable, identificada como Angelina "N".

Investigación en curso por feminicidio

Inicialmente, surgieron versiones que señalaban que la agresora era cuñada de la víctima; sin embargo, familiares desmintieron esta información y aclararon que ambas mantenían una relación sentimental.

La Fiscalía General de Justicia de Puebla confirmó la apertura de una carpeta de investigación por el delito de feminicidio y continúa con las diligencias para dar con el paradero de la presunta responsable.