Mata a nutrióloga en Zapopan porque voces se lo ordenaron

El presunto homicida saltó por una ventana para darse a la fuga, pero varios vecinos que se dieron cuenta lo persiguieron hasta acorralarlo

La violenta muerte de una nutrióloga a manos de un joven de 18 años está causando conmoción en la comunidad de Zapopan, Jalisco.

Lo más estremecedor es que de acuerdo con el fiscal Salvador González de los Santos, el sospechoso aseguró que cometió el crimen porque escuchó voces en una canción que se lo ordenaron.

El crimen se registró este martes cuando un joven de 18 años identificado como Marco Alexander "N" irrumpió en la vivienda de la Daniela Julieth Ríos Grajeda ubicada en la calle Pegaso en el Fraccionamiento Las Fuentes.

Los gritos de la mujer alertaron a la dueña de la vivienda, que le rentaba un cuarto a la víctima y la encontró tirada en el suelo en un charco de sangre con diversas heridas causadas por un arma blanca.

Mientras tanto, vecinos al exterior se percataron cuando el presunto agresor rompió una ventana de la que saltó a la calle para intentar darse a la fuga, pero lo persiguieron hasta acorralarlo, ayudó para que el sujeto fuera detenido por las autoridades.

En entrevita a medios locales, el fiscal informó que el detenido se encontraba bajos los influjos del alcohol y cuando se encontraba escuchando música, escuchó voces que le decían que tenía que privar de la vida a la nutrióloga.

Las investigaciones avanzan para determinar el móvil del asesinato y determinar si la víctima y el victimario tenían alguna relación.

Daniela Julieth se había mudado de Puerto Vallarta a Guadalajara hace un año para estudiar.