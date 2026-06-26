Más de 800 mil personas celebran en CDMX triunfo de la Selección

La celebración por miles también sucedió en las otras dos sedes mundialistas en las ciudad de Guadalajara y Monterrey y en otras ciudades del país.

Ni la intensa lluvia, ni la Ley Seca detuvieron a los más 800,000 aficionados mexicanos que salieron a las calles de Ciudad de México para ver en pantallas gigantes el triunfo de la selección mexicana por 0-3 ante República Checa y posteriormente festejar la victoria y el pase a la siguiente ronda del Mundial 2026.

El martes, en conferencia de prensa, la mandataria capitalina había dicho que en el ciudad habría en total habrá 48 espacios públicos para ver el partido de la selección mexicana.

El objetivo, precisó Brugada, era reducir las concentraciones masivas en sitios tradicionales como el Zócalo en el centro Histórico y el Ángel de la Independencia, que lucieron repletos, para evitar riesgos para los ciudadanos.

Fue precisamente en la avenida Reforma donde agregaron una serie de pantallas en el tramo comprendido entre el Ángel de la Independencia y la avenida Insurgentes y donde miles de aficionados se arremolinaron para atestiguar la tercera victoria del combinado que dirige Javier Aguirre

Aunque el primer tiempo se fue con un empate sin goles, los aficionados mexicanos confiaban en que vendrían los goles para la segunda mitad, momento en el que comenzó una intensa lluvia que si bien provocó que algunos aficionados dejaran el lugar y se resguardaran, la mayoría se mantuvo firme en su lugar para el final del partido y comenzar el festejo.

La celebración por miles también sucedió en las otras dos sedes mundialistas en las ciudad de Guadalajara y Monterrey y en otras ciudades del país.