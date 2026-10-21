Más de 300 empresas exploran negocios de alimentos en Europa

La exploración de oportunidades ocurre después de la firma, en mayo, de la modernización del acuerdo comercial entre México y la Unión Europea

Una convocatoria que esperaba reunir a 80 empresas mexicanas interesadas en el mercado agroalimentario europeo atrajo a más de 300, informó este martes Jorge Esteve Recolons, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA). La respuesta refleja la búsqueda de compradores en Francia y la Unión Europea para reducir la dependencia comercial de Estados Unidos.

Según el dirigente, México exporta más de 55 mil millones de dólares en productos agroalimentarios y cerca del 85% de esas ventas tiene como destino el mercado estadounidense. Esa concentración, señaló, hace necesario ampliar las opciones de comercialización.

El interés de las compañías constituye una primera etapa de exploración: la cifra de participantes no equivale a contratos de exportación ni a ventas concretadas.

Alimentos procesados, una vía para competir en Europa

Esteve identificó oportunidades para frutas y verduras, jugos, productos tropicales, café y cacao. Sin embargo, destacó que la estrategia debe incluir alimentos procesados y con mayor valor agregado, debido a las dificultades que implica llevar productos frescos al mercado europeo frente a la cercanía de Estados Unidos.

La propuesta también contempla establecer asociaciones con empresas europeas para producir en México, incorporando tecnología y conocimientos que permitan fortalecer la capacidad de la agroindustria nacional.

Para el sector, el desafío consiste en convertir el interés comercial en una oferta capaz de cumplir las condiciones de acceso. Esteve recordó que exportar a Europa requiere preparación en sanidad, trazabilidad y protección contra la deforestación.

El sureste mexicano busca espacio en la agroindustria

El presidente del CNA señaló que el sureste tiene potencial para desarrollar agroindustrias y agrupaciones productivas vinculadas con las características de cada región. Entre las posibilidades mencionó la floricultura y la creación de una cuenca lechera en el istmo de Tehuantepec.

Para impulsar esos proyectos, consideró necesario generar condiciones que atraigan inversiones, proteger la propiedad intelectual y ampliar la capacitación de los productores.

Durante el intercambio, un representante de Lactalis destacó la importancia de apoyar la producción local mediante asistencia técnica a ganaderos, cooperativas y pequeños proveedores. Ambos participantes coincidieron en que la rentabilidad del campo es fundamental para atraer a jóvenes y facilitar la incorporación de tecnologías.

Acuerdo comercial abre expectativas para las empresas

La exploración de oportunidades ocurre después de la firma, en mayo, de la modernización del acuerdo comercial entre México y la Unión Europea, cuya entrada en vigor se espera para 2027.

Mientras avanza ese proceso, el reto para las empresas interesadas será identificar compradores, desarrollar productos adecuados para esos mercados y cumplir sus requisitos de acceso. La diversificación dependerá de transformar esa preparación en relaciones comerciales que amplíen los destinos de los alimentos mexicanos.