Maru Campos exige no olvidar el caso de Rocha Moya

La gobernadora vinculó el caso de Rubén Rocha Moya con lo que calificó como una decisión del oficialismo de proteger a funcionarios bajo investigación

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, pidió no permitir que quede en el olvido el caso del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, señalado por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

A través de un video difundido en sus redes sociales, la mandataria estatal exigió que el caso sea atendido por la justicia y sostuvo que la defensa de la soberanía nacional no puede utilizarse como argumento para dejar sin investigar señalamientos graves contra funcionarios públicos.

Campos rechaza intervención extranjera en México

En su mensaje, Campos aseguró estar completamente en contra de cualquier intervención militar unilateral de Estados Unidos en territorio mexicano y afirmó que su compromiso con la soberanía del país “no admite matices”.

La gobernadora buscó separar esa postura de la investigación que mantiene abierta la Fiscalía General de la República por la presencia de agentes estadounidenses en un operativo de seguridad realizado en Chihuahua, donde murieron cuatro personas, entre ellas dos agentes extranjeros.

De acuerdo con la información oficial, la participación operativa de esos agentes no habría sido informada previamente al Gobierno mexicano, situación que abrió un nuevo debate sobre cooperación bilateral, seguridad y límites de actuación de autoridades extranjeras en México.

Señala una crisis de confianza internacional

Campos afirmó que México enfrenta una crisis de confianza internacional que, desde su perspectiva, podría poner en riesgo la relación con Estados Unidos y Canadá, así como la estabilidad del Tratado comercial entre los tres países.

La mandataria advirtió que el debate sobre posibles acciones unilaterales de Estados Unidos contra grupos criminales en México se alimenta de la falta de resultados y de la presunta protección política a personajes señalados por autoridades extranjeras.

La verdadera soberanía de un país no se defiende con discursos; se defiende haciendo cumplir la ley y fortaleciendo el Estado de derecho.



Hoy vivimos una crisis de confianza internacional que pone en riesgo el tratado comercial que sostiene a millones de familias mexicanas y… pic.twitter.com/8MZZYap3hs — Maru Campos (@MaruCampos_G) June 21, 2026

En ese contexto, la gobernadora vinculó el caso de Rubén Rocha Moya con lo que calificó como una decisión del oficialismo de proteger a gobernantes y funcionarios bajo investigación.

“Amar a México y defender nuestra verdadera soberanía es exigir que se cumpla la ley, que se entregue a Rocha Moya y a sus cómplices y que se investigue públicamente a los demás acusados”, expresó.

Campos sostuvo que la soberanía no se defiende únicamente con discursos, sino mediante el cumplimiento de la ley y el combate a los nexos entre política y crimen organizado.

Crece tensión política por investigaciones federales

El pronunciamiento ocurre después de que autoridades estadounidenses solicitaran la detención y extradición de Rocha Moya y otros funcionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Frente a esos señalamientos, el Gobierno federal ha pedido mayores pruebas, mientras que la Fiscalía General de la República ha señalado que hasta ahora no ve elementos suficientes para proceder con una detención provisional urgente.

La postura de Campos también se da en medio de acusaciones cruzadas entre el oficialismo y la oposición. Mientras la gobernadora afirma que se protege a funcionarios señalados, sectores del Gobierno federal la acusan de utilizar el tema políticamente y de presuntamente permitir acciones que podrían vulnerar la soberanía nacional.