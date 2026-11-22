Las autoridades destruyeron mil 855.92 kilogramos de droga decomisada en operativos de vigilancia marítima frente a las costas guerrerenses

La Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR) destruyeron mediante incineración mil 855.92 kilogramos de clorhidrato de cocaína que habían sido asegurados durante distintos operativos de vigilancia marítima en las costas de Guerrero.

La eliminación del cargamento se realizó bajo la supervisión de autoridades navales y representantes de la Fiscalía, quienes verificaron que el procedimiento se desarrollara conforme a las disposiciones legales y confirmaron la identidad química de la sustancia.

La operación fue encabezada por personal de la Octava Región Naval y se llevó a cabo como parte de las acciones contempladas en el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2024-2030.

De acuerdo con la Marina, los paquetes de cocaína destruidos fueron asegurados en diferentes intervenciones realizadas frente al litoral guerrerense, como parte de las labores permanentes para detectar y combatir el traslado de estupefacientes por rutas marítimas.

Las autoridades navales mantienen operaciones de vigilancia en aguas nacionales para identificar embarcaciones utilizadas por organizaciones delictivas para transportar cargamentos de droga.

La dependencia señaló que estos decomisos afectan las capacidades financieras y operativas de los grupos criminales que participan en la producción, distribución y tráfico de sustancias ilícitas en la región.

FGR supervisó la destrucción del cargamento

Durante la incineración participaron representantes de la Fiscalía General de la República, quienes dieron seguimiento a la eliminación de los mil 855.92 kilogramos de clorhidrato de cocaína.

Personal del Órgano Interno de Control de la FGR verificó que el procedimiento se realizara de acuerdo con la normatividad aplicable, mientras que especialistas periciales confirmaron la composición química del narcótico.

Con la destrucción del cargamento, ambas instituciones dieron por concluido el proceso de eliminación de la droga que había sido asegurada previamente en las costas de Guerrero.

Operativos buscan debilitar las redes del narcotráfico

La Secretaría de Marina destacó que los aseguramientos forman parte de las acciones permanentes para mantener el Estado de Derecho y combatir el tráfico de estupefacientes en territorio nacional.

Según la dependencia, impedir que estos cargamentos lleguen a sus destinos representa un golpe a las estructuras que sostienen las actividades ilícitas de las organizaciones criminales y evita que las sustancias sean distribuidas entre la población.

La incineración de casi 1.9 toneladas de cocaína se suma a las operaciones federales de vigilancia e interdicción que se desarrollan en el litoral del Pacífico mexicano.