Marina rescata a dos mujeres privadas de la libertad en Mazatlán

Las autoridades no han establecido públicamente una relación entre aquel aseguramiento y la localización de las dos mujeres

Dos mujeres que presuntamente se encontraban privadas de la libertad fueron localizadas por elementos de la Secretaría de Marina durante un operativo de vigilancia realizado en la zona rural de Mazatlán, Sinaloa.

El hallazgo ocurrió en las inmediaciones del poblado La Mora Escarbada, ubicado al norte del municipio, cuando personal de la Armada de México efectuaba recorridos terrestres como parte de la denominada “Operación Sable”.

Al encontrarse con los elementos navales, las mujeres manifestaron que habían sido retenidas contra su voluntad. La autoridad no reveló sus identidades, edades ni el tiempo que permanecieron desaparecidas.

Trasladan a las mujeres ante una fiscalía especializada

Después de ponerlas bajo resguardo, los marinos les proporcionaron seguridad y las escoltaron hasta las instalaciones de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Desaparición Forzada de Personas, Región Sur.

En esa dependencia quedaron a disposición de las autoridades para rendir su declaración y continuar con las investigaciones que permitan determinar las circunstancias en las que fueron privadas de la libertad, el lugar donde permanecieron y la posible identidad de los responsables.

Hasta el momento no se ha informado si existían denuncias o fichas de búsqueda relacionadas con ambas mujeres. Tampoco se reportaron personas detenidas durante el operativo.

Aseguran vehículo, municiones y artefactos explosivos

En el mismo sector, el personal naval localizó un vehículo que contenía dos cargadores, diversos cartuchos y artefactos explosivos. La unidad y los objetos fueron asegurados para que las autoridades ministeriales determinen si guardan relación con la retención de las mujeres.

Durante la continuación de los recorridos, los elementos encontraron otro vehículo abandonado, en cuyo interior había un cargador y municiones. Todos los indicios quedaron a disposición de las instancias correspondientes para su análisis.

Operación se extendió al sur de Sinaloa

Como parte del mismo despliegue, personal de la Marina realizó otro hallazgo en las inmediaciones de Isla del Bosque, en el municipio de Escuinapa. En ese punto fueron asegurados un arma corta, 237 cartuchos, 12 cargadores y equipo táctico.

La Mora Escarbada ya había sido escenario de operativos anteriores. En agosto, fuerzas navales encontraron en esa zona un vehículo con blindaje artesanal y varios artefactos explosivos improvisados, los cuales fueron destruidos en el sitio por personal especializado debido al riesgo que representaba su traslado.

Sin embargo, las autoridades no han establecido públicamente una relación entre aquel aseguramiento y la localización de las dos mujeres.

Las investigaciones continuarán para esclarecer quiénes participaron en la privación de la libertad y establecer si los vehículos, las armas y las municiones encontradas pertenecen al grupo responsable.