Marina recupera torpedo frente a las costas de Ensenada

El artefacto, un proyectil de prácticas lanzado desde el aire al mar sin explosivos, fue hallado a la deriva por pescadores de marlín

Un torpedo inerte, utilizado para prácticas de guerra antisubmarina, fue localizado y recuperado por agentes de la Secretaría de Marina (Semar) frente a las costas de Ensenada, Baja California.

El artefacto, un proyectil de prácticas lanzado desde el aire al mar sin explosivos, fue hallado a la deriva por pescadores de marlín, quienes dieron aviso a la Semar, indicó la institución en un comunicado.

De acuerdo con la autoridad naval, el proyectil fue recuperado el pasado martes 15 de septiembre, a 21.3 millas náuticas, equivalentes a 42.7 kilómetros, al suroeste de Ensenada.

Además explicó que estos proyectiles son utilizados durante ejercicios de adiestramiento y precisaron que no representaba peligro.

La Marina contó que tras encontrar el objeto, los pescadores informaron del hallazgo a la Segunda Zona Naval en Ensenada y ante ello se ordenó la salida de un embarcación para comprobar y recuperar el artefacto.