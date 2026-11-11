Marina recolecta más de 70 mil toneladas de sargazo durante 2026

La Secretaría de Marina (Semar) informó que la recolección de sargazo en Quintana Roo alcanzó las 72 mil 815.20 toneladas al 6 de noviembre de 2026, como parte de las acciones para mantener limpias las playas y atender la presencia de esta alga en el mar y las costas de siete municipios.

A través de la Armada de México, la dependencia mantiene trabajos de recolección tanto en el mar como en las playas de siete municipios del Estado, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno y el sector hotelero.

A través de la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas #CIMARES, realizamos acciones coordinadas para contribuir a la limpieza y conservación de nuestras playas. En diez días, retiramos cerca de 4.7 toneladas de residuos sólidos en cinco estados. Además, al 6 de noviembre, la recolección de sargazo en #QuintanaRoo sumó 72,815.20 toneladas durante 2026, en beneficio de los ecosistemas marinos. Consulta los detalles en el comunicado de prensa: https://t.co/Vp0aXgJdkj — SEMAR México (@SEMAR_mx) November 10, 2026

La Secretaría de Marina señaló que estas acciones forman parte de sus labores para preservar los espacios recreativos y favorecer la actividad económica de las personas que dependen del turismo en las zonas costeras.

Retiran 4.7 toneladas de basura en playas de cinco entidades

Cerca de 4.7 toneladas de residuos sólidos en un periodo de 10 días, durante jornadas de limpieza en Baja California Sur, Oaxaca, Tamaulipas, Veracruz y Campeche.

En Baja California Sur, en playa Selene, Santa Rosalía, se recolectaron cerca de dos toneladas de residuos. Mientras que en playa La Ventosa, en Salina Cruz, Oaxaca, personal naval retiró 112 kilogramos de desechos inorgánicos.

En Tamaulipas, las jornadas permitieron recolectar cerca de 279 kilogramos en playa Dunas, en Altamira, y alrededor de 1.5 toneladas en playa La Pesca, municipio de Soto La Marina.

Por otra parte, en Veracruz se retiraron 100 kilogramos de residuos en Villa del Mar y Playón de Hornos, además de cerca de 500 kilogramos en Barra Norte, Tuxpan. En Playa Bonita, Lerma, Campeche, se recolectaron aproximadamente 160 kilogramos.

Prevén nuevas jornadas de limpieza en noviembre

La Secretaría de Marina informó que durante noviembre prevé realizar nuevas jornadas de limpieza en Antón Lizardo, Boca del Río y Alvarado, Veracruz.

En tanto, en Quintana Roo las brigadas continuarán preparadas para atender la presencia de sargazo durante el periodo vacacional de diciembre.

La dependencia señaló que estas acciones forman parte de la Campaña Nacional de Limpieza de Playas y Costas 2025-2030, en la que participa como integrante de la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas (CIMARES).