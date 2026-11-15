Marina realiza ejercicios de rescate en helicóptero en Acapulco

La Semar concluyó prácticas de rescate marítimo en Acapulco y realizó una demostración operativa por el 205 aniversario de Infantería de Marina

La Secretaría de Marina (Semar) concluyó una serie de ejercicios de rescate desde helicóptero en la bahía de Acapulco, Guerrero, como parte de la capacitación permanente de su personal y del fortalecimiento de sus capacidades para atender emergencias en el mar.

Las actividades se desarrollaron del 10 al 13 de noviembre durante el Curso de Actualización de Nadador de Rescate desde Helicóptero, en el que los elementos navales practicaron distintas maniobras de respuesta ante situaciones de riesgo.

Elementos navales practican maniobras de rescate marítimo

Durante los ejercicios, los participantes realizaron rescates de personas en el mar, interdicción marítima, inserciones acuáticas y descensos por soga rápida desde helicópteros.

Para llevar a cabo las prácticas se empleó un helicóptero MI-17, dos embarcaciones tipo Defender y una unidad Interceptor artillada. También participaron integrantes de Sanidad Naval, instructores y personal en capacitación.

La dependencia destacó que estas actividades permitieron reforzar la coordinación entre las unidades aéreas y marítimas, además de fortalecer las habilidades necesarias para intervenir ante emergencias.

Infantería de Marina realiza demostración por su 205 aniversario

Por otra parte, en el marco del 205 aniversario de la creación del Cuerpo de Infantería de Marina, conmemorado este 14 de noviembre, la Brigada de Infantería de Marina Número Ocho realizó una demostración de sus capacidades operativas.

El programa incluyó ejercicios de emboscada y contraemboscada, combate en interiores, operaciones especiales, prácticas de tiro y maniobras de descenso desde helicópteros.

La Semar señaló que estas actividades forman parte de la preparación del personal naval para cumplir misiones de seguridad marítima, búsqueda y rescate, así como para salvaguardar la vida humana en el mar.

Semar fortalece la preparación de su personal

Con los ejercicios realizados en Acapulco, la Secretaría de Marina busca mantener actualizadas las capacidades de sus elementos y mejorar la coordinación de los recursos aéreos y marítimos que intervienen en operaciones de emergencia.

Las prácticas de rescate y la demostración operativa también permitieron mostrar las habilidades del personal naval para responder ante distintos escenarios y cumplir las tareas asignadas a la institución.