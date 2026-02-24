Marina erradica 34 plantíos de amapola en Nayarit

Operativo de la Semar en Del Nayar permitió destruir casi dos millones de plantas de amapola en más de 98 mil metros cuadrados

Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) localizaron y erradicaron 34 plantíos de amapola en inmediaciones de los poblados El Magueyito, Los Encinos y Tempisque, en el municipio de Del Nayar, estado de Nayarit.

De acuerdo con la dependencia naval, las acciones se realizaron mediante patrullajes de disuasión y vigilancia terrestre, lo que permitió ubicar los sembradíos en un área aproximada de 98 mil 100 metros cuadrados.

Tras el hallazgo, el personal naval procedió a la destrucción de los cultivos ilícitos como parte de las labores permanentes contra la producción de enervantes en la región.

Casi dos millones de plantas destruidas

La Semar informó que con este operativo se logró la erradicación de aproximadamente un millón 962 mil plantas de amapola, lo que representa un golpe a la cadena de producción de drogas.

La dependencia destacó que estas acciones buscan debilitar las capacidades logísticas y financieras de los grupos delictivos, además de evitar la posible comercialización de sustancias ilícitas.

La Secretaría de Marina reiteró su compromiso de mantener operaciones de vigilancia y patrullaje en distintas zonas del país para combatir la producción de drogas y contribuir a la seguridad nacional.