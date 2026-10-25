Marina entrega despensas a damnificados por lluvias en Veracruz

La dependencia informó este 24 de octubre que mantiene activo el Plan Marina en su Fase de Auxilio, con labores de apoyo humanitario, limpieza y evaluación

La Secretaría de Marina (Semar) entregó 300 despensas a familias afectadas por las lluvias en Nanchital y anunció que prevé distribuir otras 700 en distintos municipios del sur de Veracruz, como parte de las acciones de auxilio por las inundaciones relacionadas con el frente frío número 2.

La dependencia informó este 24 de octubre que mantiene activo el Plan Marina en su Fase de Auxilio, con labores de apoyo humanitario, limpieza y evaluación de riesgos en las zonas afectadas.

A través de la Tercera Zona Naval, personal de la Marina entregó 300 despensas en las colonias Centro, Tanque 12, Tepeyac, Brunet, Primero de Mayo, San Miguel Arcángel y San Regino, en el municipio de Nanchital.

Los paquetes buscan contribuir a cubrir las necesidades básicas de las familias que enfrentan las consecuencias de las precipitaciones y las inundaciones en la región.

La Semar indicó que durante el día prevé distribuir otras 700 despensas en Agua Dulce, Hueyapan de Ocampo y Coatzacoalcos.

En Coatzacoalcos, el apoyo está contemplado para las localidades de Villa Allende y Mundo Nuevo, como parte de la atención a las comunidades afectadas por las lluvias.

Marina mantiene labores de limpieza en Catemaco

Además de la entrega de alimentos, elementos navales continúan con trabajos de limpieza y retiro de residuos ocasionados por las inundaciones en Catemaco.

En Hueyapan de Ocampo, el personal también ha preparado alimentos para las personas que permanecen en los albergues habilitados ante las afectaciones provocadas por las precipitaciones.

Ante la disminución de los niveles de los cuerpos de agua, la Marina mantiene recorridos para evaluar las condiciones de las zonas afectadas e identificar lugares donde todavía puedan existir riesgos para la población.