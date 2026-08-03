Marina destruye tres laboratorios de drogas sintéticas en Sinaloa

La Secretaría de Marina localizó tres laboratorios clandestinos en Topolobampo y aseguró tres mil litros de precursores químicos

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) localizaron y destruyeron tres laboratorios clandestinos presuntamente utilizados para la elaboración y almacenamiento de drogas sintéticas durante un operativo realizado en la zona de Topolobampo, Sinaloa.

La dependencia informó que el hallazgo ocurrió durante recorridos terrestres realizados como parte de las acciones permanentes para detectar y desmantelar instalaciones empleadas para actividades ilícitas, así como para combatir la producción de sustancias prohibidas.

Aseguran miles de litros de precursores químicos

Durante el operativo, el personal naval aseguró aproximadamente tres mil litros de precursores químicos líquidos, entre ellos acetona, propilenglicol, alcohol, ácido clorhídrico, alcohol desnaturalizado, tolueno y glicerina.

Además, fueron encontrados diversos objetos presuntamente utilizados en los procesos de fabricación de drogas sintéticas, como cubitanques, bidones, tinas, máscaras para gas, una carretilla y otros materiales.

Laboratorios quedaron bajo investigación

La Secretaría de Marina indicó que los tres laboratorios fueron incorporados a la carpeta de investigación correspondiente de la Fiscalía General de la República (FGR) en Sinaloa.

Posteriormente, las instalaciones fueron destruidas en el sitio conforme a los protocolos establecidos y bajo la supervisión de la autoridad ministerial.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas relacionadas con este operativo ni han proporcionado mayores detalles sobre posibles responsables vinculados con los laboratorios localizados.

La Marina señaló que estas acciones forman parte de los operativos permanentes para combatir la producción de drogas sintéticas y reducir la capacidad operativa de grupos dedicados a actividades ilícitas.