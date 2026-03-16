Marina destruye plantíos y decomisa químicos en Sinaloa

Elementos de la Marina localizaron siete plantíos de mariguana y aseguraron más de 4 mil litros de precursores químicos en los municipios de Elota y Cosalá

Elementos de la Secretaría de Marina realizaron dos operativos en el estado de Sinaloa que derivaron en la destrucción de plantíos de mariguana y el aseguramiento de miles de litros de precursores químicos utilizados para la elaboración de drogas.

Las acciones forman parte de las labores que realizan las fuerzas federales para debilitar las estructuras de producción y distribución de narcóticos en el país.

En una primera intervención, personal naval efectuó recorridos terrestres en la comunidad de La Cruz de Elota, donde localizaron tres plantíos de mariguana que albergaban aproximadamente 11 mil 280 plantas.

Posteriormente, en el municipio de Cosalá, se detectaron otros cuatro sembradíos con alrededor de 8 mil 128 plantas de la misma droga.

Las autoridades procedieron a la destrucción de los plantíos mediante su incineración en el lugar.

Durante los operativos también fue localizada una bodega en la que se almacenaban aproximadamente 4 mil 200 litros de precursores químicos, además de ocho costales de ácido tartárico de 25 kilogramos cada uno.

Asimismo, fueron asegurados alrededor de 400 litros de sustancias consideradas de uso dual, que pueden emplearse tanto en procesos industriales como en la fabricación de drogas sintéticas.

De acuerdo con el reporte oficial, los precursores químicos fueron neutralizados en el sitio por personal especializado de la Marina.