Marina destruye más de tres toneladas de droga en Michoacán

La Marina y la FGR incineraron más de tres toneladas de droga asegurada en Michoacán, además de destruir equipo táctico vinculado con investigaciones

La Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México y por conducto de la Décima Sexta Zona Naval, realizó la incineración de más de tres toneladas de narcóticos asegurados en Michoacán, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), como parte de las acciones de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030.

En una primera acción, efectuada en las instalaciones de la Décima Sexta Zona Naval, fueron destruidos aproximadamente 270 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 331 kilogramos de marihuana.

También destruyeron otros narcóticos y equipo asegurado

Durante la misma jornada, personal de la Marina brindó apoyo a la autoridad ministerial para la incineración de diversos narcóticos, entre ellos metanfetamina en forma de clorhidrato, clorhidrato de cocaína, cannabis sativa y semillas de cannabis, con un peso aproximado de 556 kilogramos.

Asimismo, fueron destruidos diversos objetos relacionados con 21 carpetas de investigación, entre ellos equipo táctico, cámaras de videovigilancia, equipos de radiocomunicación y sellos fiscales.

Más de dos toneladas de cocaína fueron incineradas

En otra acción realizada en días recientes, la Secretaría de Marina, en coordinación con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), incineró aproximadamente 2 mil 333 kilogramos de clorhidrato de cocaína asegurados durante operaciones de vigilancia marítima, aérea y terrestre efectuadas en el estado de Michoacán.

Durante el procedimiento estuvieron presentes autoridades navales y representantes de la Fiscalía General de la República, quienes verificaron la destrucción total de los estupefacientes y dieron fe de los hechos.

Además, personal del Órgano Interno de Control de la FGR supervisó que los procesos de incineración y destrucción se realizaran conforme a la normatividad vigente, mientras que peritos de la institución corroboraron la identidad química de las sustancias destruidas.

La Secretaría de Marina destacó que las drogas destruidas fueron aseguradas como resultado de las operaciones permanentes de vigilancia que realiza la institución en su calidad de Autoridad Marítima Nacional, con el propósito de combatir el tráfico de estupefacientes y fortalecer el Estado de derecho.

La dependencia señaló que estas acciones contribuyen a debilitar la producción, transporte, distribución y comercialización de drogas por parte de organizaciones delictivas que operan en la región, además de afectar su estructura financiera y operativa y evitar que estos narcóticos lleguen a la población.