Marina destruye 34 plantíos de amapola en Nayarit

La Semar erradicó 34 plantíos de amapola en Del Nayar, con más de 1.6 millones de plantas destruidas en 83 mil metros cuadrados

La Secretaría de Marina (Semar), a través de la Décima Zona Naval, informó la localización y destrucción de 34 plantíos de amapola en el municipio de Del Nayar, como parte de las acciones permanentes contra la producción de enervantes.

De acuerdo con el comunicado oficial, los cultivos ilícitos fueron ubicados en los poblados de Guacamayas y El Maguey, donde personal naval realizó patrullajes de disuasión y vigilancia.

En total, los plantíos abarcaban una superficie aproximada de 83 mil 800 metros cuadrados, lo que permitió la destrucción en el sitio de alrededor de un millón 676 mil plantas de amapola.

La dependencia federal destacó que, mediante la erradicación de estos cultivos, la institución contribuye a la seguridad y bienestar de la población, al tiempo que mantiene operaciones de localización, aseguramiento y destrucción de sembradíos ilícitos.

“Con estas acciones la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, contribuye en la suma de esfuerzos del Gobierno de México para combatir la producción y elaboración de drogas en nuestro país”, señaló la autoridad en su comunicado.