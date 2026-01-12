Marina destruye 32 plantíos de amapola en Nayarit

La Semar erradicó 32 plantíos de amapola en el municipio Del Nayar, con la destrucción de más de tres millones de plantas

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) localizaron y destruyeron un total de 32 plantíos de amapola en el estado de Nayarit, como parte de las acciones permanentes contra el narcotráfico.

La dependencia informó que del 8 al 10 de enero de 2026, personal adscrito a la Décima Zona Naval llevó a cabo labores de localización y erradicación de cultivos ilícitos en las inmediaciones de la localidad de San Rafael, en el municipio Del Nayar.

Amplia superficie asegurada

Durante el operativo se detectaron los 32 plantíos en un área aproximada de 111 mil 400 metros cuadrados, donde fueron destruidas alrededor de tres millones 330 mil 500 plantas de amapola, con un peso estimado de 726 mil 950 kilogramos.

La Marina destacó que estas acciones forman parte de la lucha permanente contra el narcotráfico, especialmente ante el incremento en el consumo y popularidad de drogas ilegales a nivel mundial, por lo que el personal naval mantiene operaciones constantes para la localización y destrucción de plantíos ilícitos.

La Semar subrayó que, con estas acciones, la Armada de México contribuye a los esfuerzos del Gobierno federal para debilitar las capacidades de los grupos delictivos, impedir la producción, distribución y exportación de drogas, y evitar que estas sustancias lleguen a la población, en especial a los jóvenes mexicanos.