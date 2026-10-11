Marina despliega miles de elementos ante el huracán Simón

La Semar activa el Plan Marina en cinco estados del Pacífico y moviliza personal y equipo para atender posibles daños por el huracán Simón

Ante el avance del huracán Simón, que alcanzó la categoría 4, la Secretaría de Marina (Semar) mantiene en operación el Plan Marina para responder a posibles emergencias en las costas del Pacífico mexicano.

El operativo contempla el despliegue de miles de elementos navales, vehículos, maquinaria y equipo especializado en cinco entidades.

Las acciones se concentran en Colima, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Guerrero. Mientras que en los primeros cuatro estados se mantienen labores preventivas, en Guerrero el plan se encuentra en fase de auxilio, de acuerdo con la información proporcionada por la dependencia.

Marina prepara personal y equipo para atender emergencias

Como parte de la estrategia, la institución naval dispone de recursos humanos y materiales para apoyar a la población ante los efectos que pudiera ocasionar el fenómeno meteorológico, entre ellos lluvias intensas, rachas de viento y oleaje elevado.

En Nayarit, la Décima Zona Naval, el Sector Naval de Boca de Chila y el Sector Naval de Islas Marías cuentan con 564 elementos, vehículos, una planta potabilizadora de agua, una cocina móvil, cinco embarcaciones menores y tres Brigadas de Respuesta a Emergencias.

Por su parte, las zonas navales de Colima y Jalisco tienen disponibles 4 mil 71 elementos, tres brigadas integradas por 300 efectivos, 102 vehículos, 10 máquinas pesadas, tres plantas potabilizadoras, dos cocinas móviles, 11 embarcaciones y dos buques.

Refuerzan medidas preventivas en Islas Marías

La Semar también lleva a cabo acciones para reducir riesgos y proteger tanto a los habitantes como al personal que se encuentra en Islas Marías. Entre las medidas implementadas están el aseguramiento de puertas y ventanas, la colocación de barreras para contener corrientes de agua y la preparación de refugios para resguardar a las personas.

Estas tareas buscan anticiparse a posibles afectaciones derivadas de las condiciones meteorológicas y facilitar una respuesta oportuna ante cualquier emergencia.

Instalan puesto de comando en Michoacán y limpian caminos en Guerrero

En Michoacán, elementos navales instalaron un puesto de comando en Lázaro Cárdenas para monitorear la evolución del huracán y dar seguimiento a las condiciones meteorológicas.

En Guerrero, las labores se enfocan en la limpieza y el retiro de obstáculos de caminos, así como en la prevención de inundaciones en sectores de Acapulco e Ixtapa-Zihuatanejo. Estas acciones tienen como objetivo reducir riesgos para la población y facilitar el tránsito en las zonas que pudieran resultar afectadas.

Cierran puertos a la navegación por el huracán Simon

Como medida de seguridad, la Secretaría de Marina informó sobre restricciones a la navegación marítima. En Lázaro Cárdenas, Michoacán, se determinó el cierre para embarcaciones mayores, mientras que en puertos de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero la medida aplica para embarcaciones menores.

Las restricciones buscan disminuir los riesgos para pescadores, prestadores de servicios turísticos y demás integrantes de la comunidad marítima ante las condiciones adversas en el litoral.

La dependencia exhortó a la ciudadanía a consultar información difundida por canales oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil, especialmente en las zonas costeras y en áreas susceptibles a inundaciones.

Para reportar emergencias en el mar, la Semar puso a disposición de la población el número telefónico 800 627 4621 (800 MARINA1).

Las autoridades mantienen las labores de vigilancia y prevención mientras persistan los riesgos asociados al huracán Simon.