Marina despliega mil 700 elementos para seguridad en Mazatlán

La Marina desplegó más de mil 700 elementos en Mazatlán, Sinaloa, para reforzar la seguridad mediante la denominada Operación Sable

La Secretaría de Marina (Semar) desplegó más de mil 700 elementos en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, como parte de un operativo para reforzar la seguridad en el destino turístico.

El despliegue forma parte de la denominada “Operación Sable”, implementada con el objetivo de proteger a la población local y a los visitantes nacionales e internacionales que se encuentran en el municipio.

Marina reforzará vigilancia en zonas estratégicas

De acuerdo con un comunicado emitido, las acciones del personal naval se concentrarán en puntos y zonas estratégicas de Mazatlán.

La dependencia señaló que el operativo busca contribuir al restablecimiento del orden público y debilitar la infraestructura ilícita relacionada con esquemas de violencia que representan un riesgo para la población.

La presencia de los elementos de la Marina se extenderá a calles, vialidades y la franja costera del puerto, como parte de las acciones destinadas a fortalecer las condiciones de seguridad.

Operativo busca proteger a turistas y habitantes

La Secretaría de Marina hizo un llamado a la ciudadanía y al sector turístico para mantener la confianza en las fuerzas armadas desplegadas en Mazatlán.

La dependencia federal indicó que las labores del personal naval se realizarán bajo los principios de estricto apego a los derechos humanos, uso proporcional de la fuerza y respeto al marco legal vigente.

“Su presencia en las calles y costas tiene el único fin de brindar un entorno seguro y protegido”, señaló la Semar.

Como parte de la Operación Sable, la Cuarta Región Naval habilitó canales directos para atender a la ciudadanía y recibir reportes relacionados con situaciones de emergencia o seguridad.

Para auxilios y emergencias marítimas, la población puede comunicarse al 669 910 0552, mientras que la línea 669 330 8826 está disponible para recibir denuncias anónimas.

Además, la Secretaría de Marina recordó que se mantiene disponible la línea nacional de contacto directo 800 627 4621 (800 MARINA1) para brindar atención a la población.