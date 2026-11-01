Marina despliega más de mil 600 elementos en Sinaloa

Autoridades federales y estatales acuerdan reforzar la vigilancia, recuperar espacios públicos y apoyar la reactivación económica de Sinaloa

El Gobierno de Sinaloa y la Secretaría de Marina acordaron fortalecer la coordinación en materia de seguridad, recuperar espacios públicos y generar condiciones que favorezcan la reactivación económica de la entidad, luego de una reunión entre autoridades y representantes del sector empresarial en Mazatlán.

El encuentro se realizó durante la visita del secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, quien acudió a la ciudad para supervisar el despliegue operativo y la estrategia de seguridad implementada en el estado.

Como parte de las acciones, se informó que la dependencia federal mantiene en Sinaloa más de mil 600 elementos adicionales, con especial presencia en Mazatlán, para reforzar las labores de vigilancia y protección de la población.

Refuerzan vigilancia en carreteras, playas y zonas turísticas

Durante la reunión con la gobernadora Graciela Domínguez Nava y representantes de los principales sectores empresariales, se planteó fortalecer las medidas de seguridad en carreteras, playas y destinos turísticos.

El objetivo, de acuerdo con lo expuesto, es brindar protección tanto a los habitantes como a los visitantes, además de generar condiciones de confianza para que las familias puedan retomar sus actividades cotidianas.

Otro de los acuerdos contempla impulsar la recuperación de espacios públicos, entre ellos parques, plazas y sitios de convivencia, para que vuelvan a ser utilizados por la ciudadanía.

Buscan impulsar la actividad económica

En materia económica, las autoridades y representantes empresariales abordaron acciones para contribuir a la reactivación de Sinaloa, mediante el fortalecimiento de la economía circular, la construcción y otros sectores productivos.

Entre los objetivos planteados se encuentran promover nuevas inversiones, favorecer la generación de empleos y mejorar las condiciones de bienestar de las familias sinaloenses.

Para avanzar en estos propósitos, se destacó la importancia de mantener la participación del sector empresarial y una colaboración constante con las autoridades.

Habilitan código QR para facilitar denuncias ciudadanas

Como mecanismo de participación ciudadana, se puso a disposición de la población un código QR que permite acceder al número telefónico de denuncia ciudadana.

La herramienta busca facilitar que las personas reporten de manera segura situaciones que puedan afectar la tranquilidad de sus comunidades y contribuir a que las autoridades atiendan oportunamente los incidentes.

Al concluir el encuentro, el Gobierno de Sinaloa y la Secretaría de Marina reiteraron su compromiso de mantener la coordinación con los distintos sectores de la sociedad para reforzar la seguridad, recuperar espacios públicos e impulsar la actividad económica en beneficio de las familias de la entidad.