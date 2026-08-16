Marina desmantela laboratorio clandestino en Michoacán

La Marina neutralizó un laboratorio clandestino en Lázaro Cárdenas, donde aseguró precursores químicos, sustancias y equipo para fabricar narcóticos

La Secretaría de Marina (Semar) neutralizó un laboratorio clandestino presuntamente destinado a la elaboración de drogas sintéticas en la localidad de El Encinal, municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

El operativo se realizó durante patrullajes implementados como parte de las acciones de las autoridades para reducir la capacidad logística y operativa de grupos delictivos señalados como generadores de violencia en la entidad.

Localizan sustancias y equipo

Durante el despliegue, elementos navales ubicaron un inmueble acondicionado para funcionar como laboratorio clandestino. En el sitio fueron encontrados y asegurados precursores químicos, diversas sustancias y equipo que presuntamente eran utilizados en la fabricación de narcóticos.

La Semar indicó que el lugar fue neutralizado siguiendo los protocolos correspondientes y que todo lo asegurado quedó bajo resguardo de la autoridad competente.

Buscan afectar operaciones criminales

Los indicios serán incorporados a la carpeta de investigación para determinar su procedencia y posible relación con actividades delictivas.

La dependencia señaló que la intervención representa una afectación a las capacidades de producción, abastecimiento y financiamiento de las organizaciones criminales que operan en la región.

El operativo forma parte de las acciones coordinadas entre las Fuerzas Armadas y las instituciones de seguridad para combatir las estructuras delictivas y contribuir al fortalecimiento de la seguridad en Michoacán.