Marina decomisa 1.17 toneladas de cocaína en el Pacífico

El operativo se desarrolló durante labores de patrullaje y vigilancia marítima, cuando personal de la Secretaría de Marina detectó la embarcación

La Armada de México aseguró aproximadamente 1.17 toneladas de presunta cocaína y detuvo a seis personas durante una operación realizada a unos 851 kilómetros al sur de Acapulco, en aguas del océano Pacífico.

Entre los tripulantes capturados se encuentran tres ciudadanos mexicanos y tres ecuatorianos, quienes viajaban en una embarcación menor equipada con tres motores fuera de borda.

Localizan 39 bultos dentro de la embarcación

El operativo se desarrolló durante labores de patrullaje y vigilancia marítima, cuando personal de la Secretaría de Marina detectó la embarcación y procedió a interceptarla para verificar su situación.

Durante la inspección, los elementos navales localizaron 39 bultos con paquetes que contenían cerca de 1,170 kilogramos de una sustancia con características similares a la cocaína.

Las autoridades también aseguraron aproximadamente 2,450 litros de combustible distribuidos en 49 bidones, tres equipos de comunicación satelital y dos radiobalizas, además de la embarcación utilizada por los tripulantes.

La cantidad de combustible y los dispositivos de navegación encontrados habrían permitido a la unidad recorrer grandes distancias y mantener comunicación durante su desplazamiento por alta mar.

Detenidos quedan bajo investigación de la FGR

Los seis detenidos fueron informados de sus derechos y, junto con la presunta droga, el combustible, los equipos de comunicación y la embarcación, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República.

El Ministerio Público Federal integrará la carpeta de investigación y determinará la situación jurídica de los tres mexicanos y los tres ecuatorianos. Los análisis periciales deberán confirmar tanto el peso definitivo como la composición de la sustancia asegurada.

Este decomiso ocurre en medio del fortalecimiento de las operaciones contra el tráfico marítimo de drogas, luego de que las autoridades mexicanas identificaran al océano Pacífico como la principal ruta utilizada actualmente para trasladar cargamentos hacia Norteamérica.

Durante la actual administración federal, la Secretaría de Marina ha incautado más de 80 toneladas de cocaína en operaciones marítimas, mediante el despliegue coordinado de patrullas oceánicas, embarcaciones interceptoras y aeronaves de vigilancia.