Marina controla incendio de embarcación en Puerto Vallarta

Un incendio en una embarcación atracada en Marina Vallarta fue sofocado por personal naval, bomberos y Protección Civil sin reporte de lesionados

Un incendio registrado en una embarcación atracada en la zona de Marina Vallarta provocó la movilización inmediata de cuerpos de emergencia la noche del sábado 10 de mayo de 2026.

El siniestro fue detectado cuando una columna de humo comenzó a salir desde la embarcación, lo que alertó a personal en el muelle y generó el llamado a equipos especializados para evitar la propagación del fuego.

En las labores de control participaron elementos de Protección Civil, Bomberos de Puerto Vallarta y personal de la Secretaría de Marina, quienes coordinaron acciones para contener las llamas.

De acuerdo con los reportes, se utilizó equipo especializado y alrededor de 20 mil litros de agua para sofocar el incendio, evitando que el fuego alcanzara otras embarcaciones o infraestructura cercana dentro de la marina.

Sin personas lesionadas y daños bajo evaluación

Las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas durante el incidente. Sin embargo, aún no se ha precisado el nivel de daños materiales sufridos por la embarcación afectada.

Tras el control del fuego, personal naval y de emergencia realizó labores de enfriamiento y revisión para descartar riesgos adicionales en la zona turística.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar las causas del incendio y evaluar si existió algún riesgo para otras embarcaciones atracadas en el área.