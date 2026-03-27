Marina confirma vínculo de buque con derrame en costas del Golfo

El impacto ha alcanzado entre 600 y 630 kilómetros de litoral, afectando playas, ecosistemas marinos y actividades económicas como la pesca

La Secretaría de Marina (Semar) confirmó que el derrame de hidrocarburos registrado en el Golfo de México tiene como uno de sus principales orígenes un buque fondeado frente a Coatzacoalcos, Veracruz, lo que marca un giro en la investigación sobre este incidente ambiental que ha afectado cientos de kilómetros de litoral.

De acuerdo con autoridades federales, el hallazgo se logró mediante el análisis de imágenes satelitales, sobrevuelos y monitoreo marítimo, que permitieron detectar una mancha de combustible en la zona donde permanecían varias embarcaciones ancladas.

Hasta 13 buques bajo investigación

Uno de los elementos clave en la investigación es la presencia de 13 buques en el área de fondeo al momento en que se detectó el derrame, lo que ha complicado la identificación del responsable directo.

De ese total, al menos cuatro embarcaciones permanecen en aguas mexicanas y ya son objeto de inspecciones por parte de las autoridades, mientras que el resto se encuentra fuera del país, por lo que se ha solicitado cooperación internacional para continuar con las indagatorias.

Funcionarios federales reconocieron que, hasta ahora, no se puede determinar con certeza qué embarcación realizó el vertimiento, por lo que no se descarta que haya sido una descarga ilegal de hidrocarburo.

Derrame con origen múltiple

La Semar también precisó que el fenómeno no tiene una sola causa, ya que se identificaron tres fuentes principales de contaminación:

Un vertimiento desde un buque en la zona de Coatzacoalcos

Filtraciones naturales de hidrocarburo, conocidas como chapopoteras

Emanaciones en la región petrolera de Cantarell, en Campeche

Esta combinación de factores ha generado un escenario complejo, en el que confluyen tanto actividad humana como procesos naturales, dificultando la delimitación de responsabilidades.

Expansión del hidrocarburo en el litoral

Los primeros indicios de contaminación fueron reportados a inicios de marzo en costas de Veracruz; sin embargo, con el paso de los días, la mancha se extendió hacia Tabasco e incluso otras zonas del Golfo.

De acuerdo con estimaciones oficiales y reportes recientes, el impacto ha alcanzado entre 600 y 630 kilómetros de litoral, afectando playas, ecosistemas marinos y actividades económicas como la pesca.

Operativo de contención y limpieza

Ante la magnitud del incidente, el Gobierno de México desplegó un operativo interinstitucional con la participación de dependencias como Semar, Pemex, Semarnat, ASEA y Profepa.

Como parte de estas acciones, se ha logrado la recolección de cientos de toneladas de hidrocarburo y la limpieza de más de 200 kilómetros de costa, mientras continúan las labores de monitoreo en la zona afectada.

Las autoridades también han recurrido a tecnología especializada, incluyendo drones, imágenes satelitales y sobrevuelos, para seguir la evolución del derrame y ubicar sus puntos de origen.

Posibles sanciones y acciones legales

La investigación permanece abierta y el gobierno federal ya adelantó que se preparan acciones legales contra quien resulte responsable, incluyendo posibles denuncias penales.

En caso de confirmarse la participación de embarcaciones extranjeras, el proceso podría escalar a nivel internacional, con la intervención de autoridades marítimas de otros países.

El caso ha generado preocupación entre especialistas y organizaciones ambientales, quienes advierten que los efectos del derrame podrían prolongarse si no se logra contener completamente la dispersión del hidrocarburo en el ecosistema marino.