Marina asegura casi tres toneladas de cocaína en el Pacífico

Personal de la Secretaría de Marina aseguró casi tres toneladas de cocaína en el Pacífico, detuvo a cuatro personas e incautó dos embarcaciones

Personal de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró casi tres toneladas de cocaína durante operaciones de vigilancia marítima y aérea realizadas en aguas del Océano Pacífico.

Como resultado del operativo, las autoridades incautaron dos embarcaciones utilizadas para el traslado de la droga y detuvieron a cuatro personas, quienes quedaron a disposición de las autoridades competentes.

En aguas del Océano Pacífico, durante operaciones de vigilancia marítima y aérea, personal de @SEMAR_mx, en coordinación con @FGRMexico y @SSPCMexico, aseguró dos embarcaciones con cerca de tres toneladas de cocaína y detuvo a cuatro personas.



En la presente administración, la… pic.twitter.com/SKLvQqwMOF — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 4, 2026

Van cerca de 77 toneladas decomisadas

Las autoridades informaron que, con este aseguramiento, la Secretaría de Marina suma cerca de 77 toneladas de cocaína decomisadas en aguas mexicanas durante la actual administración.

De acuerdo con la información oficial, este tipo de acciones evita que millones de dosis de droga lleguen a las calles y contribuye a debilitar las estructuras financieras de los grupos del crimen organizado.