Marina asegura arsenal y explosivos tras persecución en Sinaloa

Elementos de la Secretaría de Marina aseguraron armas de fuego, explosivos improvisados y equipo táctico luego de una persecución

Elementos de la Secretaría de Marina aseguraron armas de fuego, explosivos improvisados y equipo táctico luego de una persecución y un enfrentamiento armado registrado en el municipio de San Ignacio, Sinaloa.

De acuerdo con la Secretaría de Marina (Semar), el operativo se realizó durante recorridos terrestres en las inmediaciones de la comunidad de Higueras de Ponce, donde personal naval detectó dos camionetas pick up circulando a exceso de velocidad por una brecha.

Al notar la presencia de las fuerzas federales, los ocupantes descendieron de las unidades y escaparon hacia la maleza mientras realizaban disparos contra los marinos para evitar ser detenidos.

Aseguran armas, cartuchos y explosivos

Tras controlar la situación, los elementos inspeccionaron las camionetas abandonadas y localizaron un importante arsenal, entre el que destacan:

11 armas largas

76 cargadores abastecidos

Más de 2 mil cartuchos útiles

13 chalecos tácticos

6 placas balísticas

Diversas cintas eslabonadas

23 artefactos explosivos improvisados

La Marina informó que los explosivos fueron inhabilitados en el lugar por personal especializado, siguiendo los protocolos de seguridad correspondientes.

Todo el armamento, municiones y equipo táctico asegurado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para la integración de las carpetas de investigación.

La Semar destacó que estas acciones forman parte de los operativos permanentes para combatir a los grupos delictivos que operan en Sinaloa.