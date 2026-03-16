Marina alista 36 aeronaves nuevas para Aviación Naval

La Secretaría de Marina modernizará su flota aérea con drones, helicópteros y aeronaves de transporte durante el sexenio, como parte de su estrategia

La Secretaría de Marina (Semar) anunció que durante el presente sexenio incorporará 36 nuevas aeronaves a la Aviación Naval, incluyendo drones, unidades de transporte, helicópteros de vigilancia costera y aeronaves de apoyo aéreo cercano, como parte de un proceso de modernización de sus capacidades operativas.

El titular de la dependencia, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, informó que esta estrategia busca fortalecer la seguridad nacional y ampliar las capacidades de respuesta de la Armada de México.

El anuncio se realizó durante la ceremonia por el 100 aniversario de la Aviación Naval, donde el secretario destacó que también se reforzará la formación de personal mediante mejoras en la Escuela de Aviación Naval.

Modernización y fortalecimiento operativo

Morales Ángeles explicó que el proyecto contempla la adquisición de aeronaves y la modernización de los sistemas de entrenamiento, con el objetivo de consolidar la capacidad operativa de la institución.

“Fortaleceremos la Escuela de Aviación Naval mediante la adquisición de aeronaves, el fortalecimiento del entrenamiento y la modernización de sus tecnologías educativas”, señaló.

Añadió que estas acciones permitirán reforzar el papel de la Marina dentro de la estrategia nacional de seguridad y mejorar las operaciones de vigilancia, transporte y apoyo aéreo.

Actualmente, la Secretaría de Marina cuenta con 115 aeronaves y una plantilla aeronaval integrada por mil 765 hombres y 483 mujeres, entre pilotos, mecánicos, administradores y personal técnico.

Estas fuerzas se encuentran desplegadas en 10 bases aeronavales y 22 escuadrones en distintas regiones del país.

Conmemoración del centenario

Durante la ceremonia también participó la gobernadora de Rocío Nahle, junto con autoridades civiles, marinos y cadetes navales.

Como parte del evento se develó una placa conmemorativa por el centenario de la Aviación Naval, se guardó un minuto de silencio por los elementos caídos en el cumplimiento de su deber y se entonó el himno de la Aviación Naval.

El almirante destacó que cada aeronave que despega representa la confianza de la nación en sus fuerzas armadas, al tiempo que reconoció el trabajo de las generaciones de pilotos, tripulaciones y técnicos que han construido el prestigio de esta fuerza aérea naval durante un siglo.

Morales Ángeles también rindió homenaje a quienes han perdido la vida en actos de servicio y exhortó a las nuevas generaciones a continuar la tradición de servicio y disciplina.

Señaló que, a cien años de la creación de la Aviación Naval, la Armada de México mantiene su compromiso de proteger la soberanía nacional.

“Un siglo de aviación naval se mide en misiones cumplidas, vidas salvadas y soberanía defendida”, expresó el secretario.