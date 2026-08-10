Marina activa Fase de Auxilio por lluvias en Mazatlán

La Marina desplegó personal en Mazatlán para atender inundaciones y realizar labores de limpieza y desazolve tras las intensas lluvias

La Secretaría de Marina activó el Plan Marina en su Fase de Auxilio en Mazatlán, Sinaloa, debido a las intensas lluvias registradas durante las últimas horas, que dejaron inundaciones y diversas afectaciones en la ciudad.

Como parte del operativo, elementos de la Brigada de Rescate y Emergencia fueron desplegados en las zonas que presentaron mayores afectaciones, entre ellas las colonias Urias, Palos Prietos, Centro e Infonavit Playas.

Marina realiza labores de limpieza y desazolve

El personal naval comenzó trabajos para retirar residuos y realizar el desazolve de ductos pluviales, con el objetivo de favorecer el flujo del agua acumulada tras las precipitaciones.

Las acciones forman parte de las labores de auxilio implementadas ante las condiciones meteorológicas que afectan al municipio.

La dependencia pidió a la población mantenerse atenta a los pronósticos del tiempo y consultar información oficial sobre la ubicación de posibles refugios temporales.

La Secretaría de Marina recomendó a los habitantes contar con un plan familiar de protección civil y atender las indicaciones de las autoridades ante el riesgo de deslaves y posibles crecidas de ríos y arroyos.

También solicitó seguir las instrucciones emitidas por las Capitanías de Puerto de Sinaloa, particularmente respecto a la suspensión de actividades turísticas y recreativas en las playas.

La dependencia pidió extremar precauciones, principalmente con menores de edad y adultos mayores, debido a las condiciones generadas por las lluvias.

Lluvias dejan inundaciones y vehículos varados

El Gobierno Municipal de Mazatlán informó que en algunas zonas se registró una acumulación de 156 milímetros de lluvia.

Las precipitaciones provocaron inundaciones, vehículos varados, caída de árboles y ramas, además de afectaciones en diferentes vialidades.

Ante este escenario, personal de Servicios Públicos, Obras Públicas, Protección Civil y Defensa se sumó a las labores de atención.

Los equipos trabajaron en el retiro de árboles y ramas para mantener despejadas las calles y permitir tanto el tránsito como el flujo del agua en las zonas afectadas.