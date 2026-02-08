Marilyn Cote es vinculada a proceso por usurpación de funciones

Una de las denunciantes, habría recibido un diagnóstico de trastorno mental, además de que presuntamente le fueron suministrados medicamentos controlados

La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que Marilyn Cote, señalada por presuntamente hacerse pasar como psiquiatra, fue vinculada a proceso por dos nuevos casos en los que habría proporcionado atención médica especializada sin acreditación profesional y recetado medicamentos controlados. La imputada ya enfrenta otros procesos penales relacionados con la usurpación de funciones y amenazas.

Las nuevas denuncias se integraron a la investigación en curso después de que víctimas señalaron haber recibido diagnósticos psiquiátricos y tratamientos en consultorios donde la acusada ofrecía servicios médicos. Tras la judicialización de ambas carpetas, un juez de control determinó que existían elementos suficientes para sujetarla a proceso penal e impuso la prisión preventiva como medida cautelar.

Primer caso: consulta en Puebla en 2019

De acuerdo con la Fiscalía de Puebla, el primer caso ocurrió el 11 de marzo de 2019. La denunciante relató que acudió a un consultorio ubicado en la colonia Azcárate, en la ciudad de Puebla, donde presuntamente fue atendida por Marilyn Cote.

Durante la consulta, la mujer habría recibido un diagnóstico de trastorno mental, además de que presuntamente le fueron suministrados medicamentos controlados. Este señalamiento forma parte de los datos de prueba que el Ministerio Público presentó durante la audiencia inicial.

Segundo caso: tratamiento por ansiedad y depresión en 2024

El segundo caso corresponde al 29 de agosto de 2024. La víctima declaró que fue atendida en un consultorio localizado en las Torres Médicas II, en la Reserva Territorial Atlixcáyotl, en San Andrés Cholula.

Según la denuncia, Marilyn Cote presuntamente diagnosticó a la paciente con ansiedad y depresión y le indicó un tratamiento que se prolongó durante cinco meses. Este caso también fue integrado a las carpetas de investigación que derivaron en la nueva vinculación a proceso.

Ministerio Público presentó pruebas para vinculación a proceso

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó los datos de prueba relacionados con ambas denuncias. Tras analizarlos, el juez de control determinó que existían elementos suficientes para vincular a proceso a la imputada por el delito de usurpación de funciones.

La Fiscalía precisó que Marilyn Cote deberá permanecer en prisión preventiva mientras se desarrolla el proceso penal en su contra, como parte de las medidas cautelares establecidas por la autoridad judicial.

Antecedentes legales contra Marilyn Cote

Estas nuevas acusaciones se suman a otros procesos legales que enfrenta la imputada. En febrero del año pasado, la mujer fue vinculada a proceso por el delito de amenazas.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el 18 de noviembre de 2023 presuntamente apuntó con un arma de fuego a un vecino, lo que derivó en un procedimiento penal adicional.

Además, previamente ya había sido procesada por el delito de usurpación de profesión, lo que incrementó su situación jurídica. Ambos delitos contribuyeron a que la acusada permanezca en la cárcel bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Detención y situación actual de la imputada

Marilyn Cote permanece recluida en el Centro de Reinserción Social de San Pedro, Cholula, después de haber sido detenida en Tlaxcala en noviembre de 2024.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones relacionadas con su presunta práctica indebida de servicios médicos especializados. El proceso judicial continuará conforme se integren nuevas pruebas y se desarrollen las etapas legales correspondientes.